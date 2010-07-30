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Ekonomi

IMF: ABD'DE TEŞVİK HARCAMALARI GEREKEBİLİR WASHINGTON (A.A)

30 Temmuz 2010 13:51

-IMF: ABD'DE TEŞVİK HARCAMALARI GEREKEBİLİR WASHINGTON (A.A) - 30.07.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de yavaşlayan ekonomik toparlanmaya destek olmak için daha fazla ekonomik teşvik harcamasının gerekebileceğini belirtti. Kuruluşun yayımladığı raporda, ülkede ekonomik canlanmanın yavaşladığına dikkat çekilerek, görünüm belirsiz olduğu vurgulandı. IMF'nin 8 Temmuz'da yayımladığına oranla daha az iyimser açıklamaların yer aldığı raporda, orta vadeli istikrarlı büyüme hedefine ulaşmak ve uluslararası olumsuz etkileri sınırlamak için yeni kararlı adımlara ihtiyaç olduğuna işaret edildi. Kuruluş, ABD ekonomisi için 2010 büyüme beklentisini yüzde 3,3, 2011 içinse yüzde 2,9 olarak korudu.

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