-IMF: ABD ÇAĞI 2016'DA SONA ERECEK BOSTON (A.A) - 26.04.2011 - Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre, Çin ekonomisi 2016'da dünyanın en büyük ekonomisi ABD'yi geçecek. MarketWatch'un haberine göre, IMF, kısa bir süre önce bomba etkisi yaratacak açıklamasını yaptı ancak bunu kimse fark etmedi. Dünya tarihinde ilk kez uluslararası bir kuruluş, ABD çağının sona ereceği resmi tarihi açıkladı ve ABD'nin ekonomik liderlik rolünü beş yıl gibi öngörülenden daha yakın bir dönemde Çin'e kaptıracağını belirtti. Ekonomistler, iki ülkenin gayrisafi yurt içi hasılalarını (GSYH) güncel faiz oranlarına göre hesaplayarak Çin'in liderlik tarihini 2020'li yılların ortası olarak tahmin ediyordu. Oysa IMF, iki ülkeyi gerçek faiz oranlarına göre kıyaslamakla birlikte reel ekonomik verileri inceleyerek, iki ülkedeki satın alma güçlerini karşılaştırarak bu sonuca vardı. Kuruluş aynı zamanda ülke içinde kazanılan ve harcanan paraları da kıyasladı. IMF'e göre, 2011 yılında 11,2 trilyon dolar düzeyinde bulunan Çin ekonomisinin büyüklüğü 2016'da 19 trilyon dolara çıkacak. Söz konusu dönemde, ABD ekonomisinin büyüklüğü 15,2 trilyon dolardan, 18,8 trilyon dolara yükselecek. Bu, ABD'nin küresel ekonomik büyümeye katkısını yüzde 17,7'ye düşürürken, Çin'in katkısı yüzde 18 olacak ve bu, daha da artacak. Bundan yalnızca on yıl önce ABD ekonomisinin büyüklüğü Çin'in üç katı düzeyinde bulunuyordu. -IMF'İN ÖNGÖRÜSÜ ABD'DE ENDİŞE YARATTI- IMF'in öngörüsü şu anda Washington'da devam eden bütçe görüşmeleri için de sıkıntı yaratan bir konu oldu. Açıklama, kafalarda uluslararası güvenlik sisteminin önümüzdeki yıllarda nasıl bir hal alacağına yönelik soru işaretleri yarattı. IMF'in yalnızca iki hafta önce açıkladığı tahminlerine göre, Barack Obama, Mitt Romney ya da Donald Trump, kim olursa olsun gelecek yıl ABD'ye başkan olarak seçilecek isim de dünyanın en büyük ekonomisinin son başkanı olacak. ABD, ekonomik liderlik unvanını 1890'larda İngiltere'den almıştı.