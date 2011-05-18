-IMF: "STRAUSS-KAHN'IN DOKUNULMAZLIĞI YOK" WASHINGTON/NEW YORK (A.A) - 17.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Başkan Dominique Strauss-Kahn'ın kendisine yargılanmaktan alıkoyacak hiçbir dokunulmazlığa sahip bulunmadığını bildirdi. Uluslararası Para Fonu'nun sözcüsü William Murray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Dominique Strauss-Kahn'ın tutuklandığı tecavüz girişimi ve cinsal saldırı davasında adli kovuşturmadan kendisini koruyacak hiçbir dokunulmazlığa sahip bulunmadığı belirtildi. Bu adli durumla ilgili basında yer alan sorular üzerine açıklama yaptığını belirten sözcü, "IMF Başkanı'nın dokunulmazlığı sınırlı ve bu olayda uygulanamaz" dedi. -KURBANIN AĞABEYİNDEN AÇIKLAMALAR- Bu arada, Strauss-Kahn'ı cinsel saldırıyla suçlayan 32 yaşındaki genç kadının ağabeyi olarak tanıtan bir kişi, kızkardeşinin başına gelenin ardından sürekli ağladığını ve ona bir avukat bulması için yardım ettiğini söyledi. Harlem bölgesinde küçük bir lokanta işleten Gine kökenli adam, dokuz yaşında bir kızı bulunan kızkardeşinin iyi bir Müslüman olduğunu belirterek, genç kadının saçlarını kapayan bir örtü kullandığını kaydetti. Anlattıkları New York polisi ve Sofitel otelinin açıklamalarındaki unsurlarla örtüşen 42 yaşındaki adam, çok iyi Fransızca konuşan kızkardeşinin olup bitenleri geçen cumartesi kendisine telefonla anlatırken hıçkırıklara boğulduğunu ve onu şimdiye kadar onu hiç böyle görmediğini söyledi. Amerikan yasalarına uygun olarak, polis kadının kimliğini açıklamadı ve polis merkezine gelişi sırasında yüzünü örttü.