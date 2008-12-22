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Ekonomi

IMF ziyareti öncesinde tedbir hazırlığı

Ekonomi yönetimi, Ocak ayının ilk haftasında gelmesi planlanan IMF heyetini karşılamaya hazırlanıyor.

22 Aralık 2008 02:00

Ekonomi yönetimi, Ocak ayının ilk haftasında gelmesi planlanan IMF heyetini karşılamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde vergiden, yatırıma, yapısal reformlardan maaş artışlarına kadar pek çok konu karara bağlanacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin 5 Ocak’ta başlaması planlanan Türkiye ziyareti öncesinde, ekonomi yönetimi de alınabilecek tedbirleri alternatifli olarak masaya yatırıyor.
Harcamaların kısılması için, cari giderler üzerinde tasarrufa gidilecek. Her kaynak arayışında gündeme gelen yatırımlardan kesinti yine gündemde. Ancak bu kez ekonomi yönetimi de mevcut ödenekle gidilmesi gerektiği görüşünde. Bazı yetkililer bunun yerine, gelirleri son dönemde oldukça fazla artırılan belediyelerden kesinti yapılabileceğini söylüyor. Mart ayındaki yerel seçimlere kadar zaten yetişemeyecek pek çok altyapı yatırımı projesi olduğuna dikkat çeken yetkililer, kullanılması bu şekilde mümkün olmayan ödeneklerin ilave kaynak olarak tutulması gerektiğini belirtiyor.

Daha önce 31 Aralık’ta süresi dolacak olan 49 ili kapsayan teşvik yasası için, “sektörel ve bölgesel teşvik” adı altında yepyeni bir sisteme geçmeyi planlayan hükümet krizin etkileri nedeniyle bu fikirden şimdilik vazgeçti. Mevcut sistemin bir süre daha devam etmesi kararı alındı.

Körfez sermayesini çekmeye yönelik hazırlanan Sukuk-u İcara düzenlemesi ise halen Başbakanlık’ta. Maliye Bakanlığı vergi muafiyeti üzerinde çalışıyor. Başbakanlık ise, iki yönden inceleme yapıyor ve dünya ekonomisi durumu dikkate alınarak zamanlama tartışılıyor. Düzenlemenin Anayasa Mahkemesi’nden dönmemesi ve diğer mevzuata uygun hale getirilmesi için de çalışılıyor.

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