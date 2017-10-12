IMF: Zenginden daha fazla vergi almak büyümeyi vuran eşitsizliği azaltacak

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Ekim (DHA) – ABD’de Başkan Donald Trump, gelir piramidinin en üstündeki dilimden daha az vergi almaya hazırlanırken, Uluslararası Para Fonu (IMF) zenginlerden alınacak daha yüksek gelir vergisinin büyümeye olumsuz bir etki yapmadan eşitsizliği azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Washington merkezli kuruluş Yarı Yıl Mali Gözlem Raporu’nda gelişmiş Batılı ekonomilerde gelir piramidinin en üst yüzde 1.0’lik kısmından daha fazla vergi alınmasının ekonomik büyümeye olumsuz etki edeceği argümanına karşı çıktı. IMF raporda vergi teorisine göre daha fazla geliri olanların ‘ciddi anlamda daha yüksek’ vergi ödemesinin büyüme için olumsuz bir durum olmayacağını yazdı. IMF farklı servet vergilerinin değerlendirilebilieceğini söyledi.

IMF raporunda birçok zengin ekonominin olumsuz ekonomik koşulların avantajını kullanarak cari açığı ve eşitsizliği azaltmak için vergileri artırabileceğini söyledi. Fon böyle yapmanın büyüme beklentilerine zarar vermeyeceğini vurguladı. Fonun raporu ABD Başkanı DonaldTrump’ın vergi reformlarını açıklamasından iki hafta sonra yayınlandı. Trump’ın planları arasında gelir piramidinin en üst diliminin vergi oranını yüzde 4.6 düşürerek yüzde 35’e düşürmek de yer alıyor.