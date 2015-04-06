IMF: Yunanistan 9 Nisan’da borcunu ödeyecek

IMF Başkanı Christine Lagarde, Yunanistan’ın kendilerine olan borcunu 9 Nisan’da ödeyeceğini açıkladı.

Yunanistan’ın Avrupalı ortaklarıyla sürdürdüğü müzakereleri Maliye Bakanı Yanis Varufakis yürütüyor. Varufakis’le görüşen Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Atina’nın borcunu 9 Nisan’da ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Yunanistan’ın 450 milyon euro tutarındaki borcu ödemeyi reddederek kamu çalışanlarına maaş ödemeyi tercih edebileceği konuşuluyordu.

Lagarde, borcun ödenmesinin Yunanistan’ın çıkarına olacağını söyledi. “Belirsizliğin sürmesi Yunanistan’ın çıkarına değil. Bakanın fona olan borcun 9 Nisan’da ödeneceğini onaylamasını mutlulukla karşıladım” dedi.

Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varufakis de kredi aldıkları herkese karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye niyetli olduklarını söyledi.

Yunanistan, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve IMF’nin kurtarma paketinden geriye kalan 7,2 milyar euroluk kredi dilimlerini almayı bekliyor. Atina, en son kredi dilimini Ağustos ayında almıştı.

Ancak Euro Bölgesi, önce Atina’nın gözden geçirilen reform planını onaylamaları gerektiğini belirtiyor.