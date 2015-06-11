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Ekonomi
Deutsche Welle

İMF: Yunanistan'la büyük görüş ayrılıkları içindeyiz

İMF sözcüsü Gerry Rice, Yunanistan’la aralarında büyük görüş ayrılıkları olduğunu söyledi.

11 Haziran 2015 22:30


Uluslararası Para Fonu (İMF) Sözcüsü Gerry Rice, Washington'daki açıklamasında, Yunanistan'ın borç krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde bu ülke ile aralarında hala büyük görüş ayrılıkları olduğunu söyledi. Sözcü, “Önemli noktaların çoğunda büyük görüş ayrılıkları içindeyiz” diye konuştu. Rice söz konusu ayrılıkların henüz aşılamadığını belirtti ve bu nedenle de şu anda bir uzlaşmanın çok uzağında olunduğuna dikkat çekti. Yunanistan ile müzakerelerde bulunan İMF heyetinin Brüksel'den ayrıldığı da Rice'ın verdiği bilgiler arasında.

Yunan hükümeti, geçen hafta yeni reform listesini uluslararası alacaklılara sunmuştu. Ancak listenin kabul görmediği ve alacaklıları ikna etmeye yetmediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. İMF, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası'ndan oluşan eski troyka, yardımlar karşılığında Yunanistan'dan ciddi reformları hayata geçirmesini talep ediyor. Yunanistan, uluslararası kreditörlerle anlaşamazsa haziran ayında yardımların son diliminin serbest bırakılmaması ve ülkenin yeniden iflasın eşiğine gelmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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