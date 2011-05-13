-IMF: YUNANİSTAN'A SÜRE VERİLEBİLİR WASHINGTON (A.A) - 13.05.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), borç sorunuyla mücadele eden Yunanistan'a borcunu ödemesi için daha fazla süre verilmesi gerektiğini bildirdi. IMF Sözcüsü Caroline Atkinson düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'a geçen yıl mayıs ayında 30 milyar avro tutarında sağlanan finansal yardımın geri ödenmesi için öngörülenden daha uzun bir zaman verilebileceğini belirtti. Atkinson, IMF'in bir kaç ay önce Yunanistan'ın borcunun uzun vadeli olarak yeniden yapılanması fikrinin müzakere edilmesine açık olduğu beyanlarını hatırlatarak, geçen yıl imzalanan 30 milyar avroluk kredi anlaşmasının süresinin 2015 olduğunu, bu sürenin 2020 olarak yeniden düzenlenebileceğini vurguladı. Atkinson, süre uzatılsa bile faiz oranının aynı kalabileceğine dikkati çekti.