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Ekonomi

IMF Yunanistan'a olumlu not verdi

IMF, Yunanistan'ın bütçe açığını azaltmada olumlu bir başlangıç yaptığını açıkladı.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- IMF ve Avrupa Birliği Yunanistan'ın bütçe açığını azaltma yolunda güçlü bir başlangıç yaptığını açıkladı.


Açıklama IMF, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin, kaydettiği ilerlemeyi denetlemek üzere Yunanistan'a yaptığı ziyaretin ardından geldi.


BBC'de yer alan habere göre, IMF ve AB Mayıs ayında, Yunanistan'a 3 yıllık bir süre içerisinde 110 milyar euro kredi vermeyi kararlaştırmıştı.

Bunun her bir diliminin kullanımı Yunanistan'ın belirli hedefleri tutturmasına bağlı.

IMF yetkilileri Atina'nın 13 Eylül'deki 9 milyar euro tutarındaki borç dilimini alacağından emin olduklarını dile getirdi.

Kamu harcamalarını kontrol altına almaya çalışan Yunanistan hükümetine sendikaların tepkisi ise sürüyor.

Ülkede hayat sık sık grevlerle durma noktasına geliyor.

IMF ve AB ise hükümetin emeklilik maaşlarını azaltması ve işçi çıkarmayı kolaylaştırmasından memnun.

Bununla birlikte bazı risklere de dikkat çekiyorlar.

Merkezi hükümetin harcamalarının ciddi şekilde kısılmış olmasına karşın yerel yönetimler ve hastanalerin harcamalarının hala yüksek olduğu vurgulanıyor.

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