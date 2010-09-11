-IMF YUNANİSTAN'A KREDİYİ ONAYLADI ATİNA (A.A) - 11.09.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan için hazırlanan kurtarma kredisinin ikinci kısmında kendi payını serbest bıraktı. Yunanistan Maliye Bakanı Yorgo Papakostandinu, IMF'nin, gelecek hafta verilmesi amacıyla kurtarma kredisinin ikinci kısmı olan 9 milyar avroda kendi payının serbest bırakılmasına onay verdiğini açıkladı. IMF, 9 milyar avro tutarındaki kredinin 2,5 milyar avrosundan, kalan 6,5 milyar avrodan ise Avro Bölgesi sorumlu bulunuyor. IMF'den yapılan açıklamada da ''Yunan yetkililer ekonomik programlarıyla güçlü bir başlangıç yaptılar ve onların kararlı uygulaması sonuç vermeye başladı. Haziran sonu itibarıyla bütün sayısal performans kriterleri karşılandı ve önemli yapısal reformlar planlananın önünde gidiyor'' denildi. Yunanistan, şimdiye kadar 110 milyar avro tutarındaki IMF ve Avro Bölgesi kurtarma kredisinin 20 milyar avrosunu aldı.