IMF: Yeni resesyon riski var

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyada yeniden ekonomik darboğaz görülebileceği uyarısında bulundu.



IMF, resesyonu kısa süreli bir büyüme dönemi ardından yeni bir resesyonun izlediği, çift dipli kriz modelinin (double-dip recession) ciddi bir risk olduğunu belirtiyor.



Bu gibi durumlarda, yılın bir ya da iki çeyreğinde gözlenen büyüme sonrası, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yeniden azalmaya başlıyor.



BBC Türkçe'nin haberine göre Yeni bir resesyon tehlikesine dikkat çeken IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, ülkelerin kamu harcamalarını artırıp ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik teşvik paketlerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.



Strauss-Kahn, "Çok dikkatli olmayız. Çünkü ekonomik canlanma çok hassas bir noktada" dedi.



IMF Başkanı halen bu canlanmaya, Çin ve diğer Asya ülkelerinin önderlik ettiklerini ancak gelişmiş ülkelerde bu sürecin ağır ilerlediğini belirtti.



Dominique Strauss-Kahn'a göre ekonominin canlanmasının en büyük göstergeleri, özel sektörde gözlenen talep ve işsizlik verileri olacak.



Strauss-Kahn, birçok ülkede hükümetlerin önceliğinin, kamu sektörününün yüksek düzeydeki borcunun finansmanı olacağını vurguluyor.



IMF büyüme tahminini yükseltebilir



Öte yandan Dominique Strauss-Kahn, IMF'nin dünya ekonomisiyle ilgili 2010 yılı büyüme tahminini artıracağının da sinyalini verdi.



IMF'nin halen bu yıl için öngördüğü büyüme oranı, yüzde 3.1.



Uluslararası Para Fonu'nun bu konuda ne zaman yeni bir açıklama yapacağı ise henüz belirsiz.



Almanya ve Fransa daha önce 2010 yılı büyüme tahminlerini yükseltmişlerdi.



Tahmini ekonomik büyüme oranı Almanya'da yüzde 1.2'den yüzde 1.5'e, Fransa'da ise yüzde 0.75'ten yüzde 1.4'e çıkarılmıştı.