T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: Yeni resesyon riski var

Uluslararası Para Fonu, dünyada yeniden ekonomik darboğaz görülebileceği uyarısında bulundu.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyada yeniden ekonomik darboğaz görülebileceği uyarısında bulundu.

IMF, resesyonu kısa süreli bir büyüme dönemi ardından yeni bir resesyonun izlediği, çift dipli kriz modelinin (double-dip recession) ciddi bir risk olduğunu belirtiyor.

Bu gibi durumlarda, yılın bir ya da iki çeyreğinde gözlenen büyüme sonrası, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yeniden azalmaya başlıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre Yeni bir resesyon tehlikesine dikkat çeken IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, ülkelerin kamu harcamalarını artırıp ekonomik büyümeyi artırmaya yönelik teşvik paketlerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

Strauss-Kahn, "Çok dikkatli olmayız. Çünkü ekonomik canlanma çok hassas bir noktada" dedi.

IMF Başkanı halen bu canlanmaya, Çin ve diğer Asya ülkelerinin önderlik ettiklerini ancak gelişmiş ülkelerde bu sürecin ağır ilerlediğini belirtti.

Dominique Strauss-Kahn'a göre ekonominin canlanmasının en büyük göstergeleri, özel sektörde gözlenen talep ve işsizlik verileri olacak.

Strauss-Kahn, birçok ülkede hükümetlerin önceliğinin, kamu sektörününün yüksek düzeydeki borcunun finansmanı olacağını vurguluyor.

IMF büyüme tahminini yükseltebilir

Öte yandan Dominique Strauss-Kahn, IMF'nin dünya ekonomisiyle ilgili 2010 yılı büyüme tahminini artıracağının da sinyalini verdi.

IMF'nin halen bu yıl için öngördüğü büyüme oranı, yüzde 3.1.

Uluslararası Para Fonu'nun bu konuda ne zaman yeni bir açıklama yapacağı ise henüz belirsiz.

Almanya ve Fransa daha önce 2010 yılı büyüme tahminlerini yükseltmişlerdi.

Tahmini ekonomik büyüme oranı Almanya'da yüzde 1.2'den yüzde 1.5'e, Fransa'da ise yüzde 0.75'ten yüzde 1.4'e çıkarılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24