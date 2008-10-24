IMF yeni fon üzerinde çalışıyor

Fon'un üzerinde çalıştığı ve “Likidite Destek İmkanı” şeklinde ifade edilen düzenlemenin en geç 15 gün içinde onaylanabileceği belirtiliyor.



Yeni fon, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasalara, ulusal para birimlerini, dolarla değiştirebilmelerine imkan sağlayacak. Uzmanlar, bu fonun, ülkelerin istemesi halinde kullanılacağını vurguluyorlar.



Kısa vadeli likidite sıkışıklığını gidermeyi amaçlayan yeni imkan, fondan faydalanmak isteyen ülkelere, kendi para birimi karşılığında döviz imkanı sağlarken, yükselen piyasalara önemli düzeyde likidite sağlayacak.

