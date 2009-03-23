IMF yanlışı düzeltti

IMF, kriz sürecinde bankacılık sektörlerinde sermaye yetersizliği yaşanacağı uyarısında bulunduğu ülkeler arasından Türkiye'yi çıkardı. IMF'nin açıkladığı raporun ilk halinde Türkiye'nin de bu kapsama sokulması sektörün tepkisine yol açmıştı.



Londra’da düzenlenen G20 bakanlar ve merkez bankası guvernörleri toplantısı sonrasında IMF uzmanları tarafından hazırlanan “Küresel Ekonomik Politikalar ve Beklentiler” başlıklı çalışma notunda Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğundaki bankaların durumu özetlenirken, yükselen Avrupa ekonomilerinde 750 bankanın varlık portföyleri üzerinde çalışma yapıldığı, bu ülkelerde bankaların 750 milyar dolarlık menkul değer ve krediden dolayı zarar edeceği saptamasında bulunuldu. IMF 250 milyar dolarlık sermaye açığı oluşabileceğini bildirdi.



Notta, 250 milyar dolarlık sermaye açığının büyük bölümünün “Bağımsız Devletler Topluluğunda ve Türkiye’deki bankalarda olabileceğini” belirten IMF, konunun Türk basınında haberleştirilmesi ve Türk bankacılık sektörünün tepkisi üzerine değişikliğe gitti. Bankacılar, Türkiye'yi Ukrayna, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerle aynı kapsama sokan değerlendirmenin büyük bir hata olduğunu vurguladı. IMF notu hafta sonu düzeltti. 19 Mart'ta resmi internet sitesinde yayınlandığı raporu değiştiren IMF 250 milyar dolarlık sermaye açığı yaşanacağına işaret ettiği ülkeler grubundan ‘Türkiye’ ifadesini çıkardı.



BDDK düzeltmeden memnun



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin, NTV'ye yaptığı açıklamada, Türk bankacılık sektörüne ait birçok göstergenin çoğu Avrupa ülkesinden farklı olduğunu vurguladı.



Bilgin, "Böyle bir hata yapılması bizi üzdü ama hatanın farkedilip düzeltilmesi sevindirici" dedi.

Bilgin, Türk bankaların krize yığınakla girmesi ve hanehalkı borçluluk oranlarının sözkonusu ülkelere göre düşük olmasının avantaj olduğunu da vurguladı.



