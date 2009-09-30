IMF ve Dünya Bankası toplantıları başlıyor

IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde düzenlenecek hazırlık toplantıları, bugün Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun açıklanmasıyla başlayacak.

Rapor, IMF Finans Danışmanı, Para ve Sermaye Pazarları Bölümü Direktörü Jose Vinals tarafından düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da bugün IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantılarına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

Yıllık Toplantılar kapsamında 1 Ekim Perşembe günü de IMF Ekonomi Danışmanı ve Araştırma Bölümü Direktörü Olivier Blanchard, "Dünya Ekonomik Görünümü" raporuna ilişkin basın toplantısı yapacak.

Aynı gün "ABD Ekonomik Görünümü: Beklentiler, Riskler ve Latin Amerika ve Karayiplere Etkisi" başlıklı bir seminer gerçekleştirilecek.

Program akışına göre, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ile IMF Yönetici Direktörü Dominique Strauss-Kahn 2 Ekim Cuma günü ayrı ayrı basın toplantısı gerçekleştirecek.

Aynı tarihte ayrıca IMF'den Lorenzo Giorgianni tarafından "IMF Destekli Programlar: Şimdiye Kadar Ne Öğrendik?" konulu seminer düzenlenecek.

Etkinlik takvimine göre, 3 Ekim'de IMF Avrupa Bölümü Direktörü Marek Belka tarafından "Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünümü" konulu, Dünya Bankası Bölge Başkan Yardımcısı Philippe Le Houerou ve Başekonomist Indermit Gill tarafından "Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleştirmesi", IMF Ortadoğu ve Orta Asya Bölümü Direktörü Masood Ahmet tarafından "Orta Asya Ekonomik Görünümü" konulu, IMF Afrika Bölümü Direktörü Antoinette Sayeh tarafından "Sahraaltı Afrika Ekonomik Görünümü", Shamshad Akhtar tarafından "Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ekonomik Gelişmeler ve Dünya Bankası Potansiyeli" konulu basın toplantıları yapılacak.

3 Ekim'de ayrıca, resmi programda olmayan, G-7'de yer alan ülkelerin finans ve maliye bakanlarının bir araya geleceği bir toplantı gerçekleştirilecek.

IMFC toplantıları

Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) toplantılarının da yapılacağı etkinlikler kapsamında, 4 Ekim'de "İklim Değişikliği Dünya Kalkınma Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenlenecek.

Aynı gün Asya ve Pasifik, Batı Yarım Küresi konularında basın toplantıları ile Uluslararası Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler Girişimi (HIPC) Bakanlar Toplantısı, Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Ağı (PREM) toplantısı ile "H1N1 Grip Salgını Güncellemesi" konularında toplantılar gerçekleştirilecek.

Kemal Derviş de 4 Ekim'de yapılacak bir toplantıya katılacak.

Aynı gün IMFC Başkanı Bakan Youssef Boutros Ghali ve IMF Yönetici Direktörü Dominique Strauss Kahn'ın katılımıyla bir basın toplantısı yapılacak.

Ayrıca "Finansal Kriz ve Gelişmekte olan Ülkelere Etkisi" konulu toplantı ile "IMF-Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Erken Uyarı Sistemi" konulu seminerin düzenleneceği 4 Ekim'de, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ve Dünya Bankası Genel Müdürü Ngozi Okonjo Iweala'nın katılımıyla "Güney-Güney Mübadele Deneyimi Yıldönümü" Güncelleştirmesi gerçekleştirilecek.

Hazırlık toplantıları kapsamında, 5 Ekim Pazartesi günü DC Başkanı Agustin Carstens, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ve IMF Yönetici Direktörü Dominique Strauss Kahn'ın katılacağı basın toplantısı yapılacak ve "Özel Sektör Geliştirme Kurumları-Krize Yanıt ve Kurtarma Girişimleri" konusu ele alınacak.

6 Ekim'de ise IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıların ana oturumları başlayacak. Aynı gün IMF Yönetici Direktör Yardımcısı Takatoshi Kato yönetiminde, IMF Asya ve Pasifik Bölümü Başkanı Anoop Singh, IMF Asya ve Pasifik Bölümü Kıdemli Danışmanı James Gordon'ın sunuculuğunu üstlendiği seminerde "Japonya'nın 1990'lardaki Yeşil Filizleri ve Sahte Şafakları: Olası Açılımlar ve Bugün İçin Dersler" konusu ele alınacak. IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, 7 Ekim'de gerçekleştirilecek kapanış oturumu ile sona erecek.