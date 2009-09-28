IMF ve Dünya Bankası İstanbul'da toplanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası 2009 yıllık toplantısı 6-7 ekim tarihleri arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak.



Türkiye son 60 yılın en büyük küresel ekonomik krizinin ortasında, dünyanın en önemli ekonomik toplantılarından birine ev sahipliği yapacak.



1929 dünya ekonomik buhranından bu yana en büyük krizin devam ettiği ve bu krizden çıkma arayışlarının bulunduğu böylesine tarihi bir dönemde İstanbul'da IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarının gerçekleştirileceğine dikkat çekiyor.



İstanbul'da yapılacak toplantıda IMF ve Dünya Bankası'nın küresel ekonomik önemi ile küresel krizden çıkış ile küresel mali sistemin, bir daha krizlere neden olmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi görüşülecek ve bu nedenle, tüm dünyanın ilgi odağı İstanbul olacak.



28 eylüldeki hazırlık toplantılarıyla başlayacak olan yıllık toplantıya dünya genelinde yaklaşık 15 bin kişinin katılacağı, IMF ve Dünya Bankası yetkililerinin, resmi yetkililerin yanı sıra toplantılar öncesinde ve esnasında sivil toplum kurluşları ile özel sektör temsilcileriyle de önemli toplantılar yapılacak.



Türkiye, ABD dışında ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke



Türkiye, ABD dışında, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarına ikinci kez ev sahipliği yapan ülke olarak kayda geçecek.



Türkiye'nin 1955 yılından sonra ikinci olarak yıllık toplantılara ev sahipliği yapacağı yıllık toplantı öncesinde, Küresel Ekonomik Görünüm ve Küresel Mali İstikrar Raporu açıklanacak.



6-7 ekim tarihlerindeki, Hükümet temsilcilerinin katılacağı üst düzey genel kurulu toplantılarında ise küresel kriz, IMF-Dünya Bankası'nın çalışmaları grup 24, Mali ve Kalkınma Komitesi toplantılarının gerçekleştirilecek ve bazı seminerler düzenlenecek.