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BBC Türkçe

IMF uyardı: Dünyanın borcu 152 trilyon dolara çıktı

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya çapında kamu ve özel sektör borçlarının 152 trilyon dolarla şu ana kadarki en yüksek düzeyine çıktığı ve bu durumun küresel ekonomik büyümeyi normalleştirmenin önünde önemli bir engel oluşturduğu uyarısında bulundu.

05 Ekim 2016 21:50

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya çapında kamu ve özel sektör borçlarının 152 trilyon dolarla şu ana kadarki en yüksek düzeyine çıktığı ve bu durumun küresel ekonomik büyümeyi normalleştirmenin önünde önemli bir engel oluşturduğu uyarısında bulundu.

IMF, dünyanın önde gelen merkez bankalarının kolay para dağıtma politikalarının özellikle Çin ve özel sektörde bir kredi balonu yarattığını belirtti ve bazı düşük gelirli ülkelerde kamu borçlarını yükselttiğini söyledi.

Bu arada yavaş ekonomik büyümenin de, hem şirketlerin hem de ülkelerin borç yükünü azaltmalarını zorlaştırdığı kaydedildi. Bu durumun da şirketleri harcama ve yatırımlarını azaltmaya zorlayarak ekonomik büyümeyi daha da yavaşlattığı vurgulandı.

IMF'nin Mali Gözlem Raporu'nda, ülkelerin borçlanma oranlarını düşürmemesi durumunda yeni krizler ve derin durgunluklar yaşanabileceği de belirtildi.

Raporda, "Borçlanmanın önemli oranda düşmesi için, güçlü büyüme ve düşük enflasyon oranları gerekli" denildi.

Bunun için de hükümetlerin büyümeyi canlandırmak adına yatırım yapması, mali ve iş hayatı reformları yapması ve çok borçlanmış şirketleri hedefleyen programlar yürütmesi gerektiği söylendi.

IMF Mali İşler Bölümü Başkanı Vitor Gaspar, "Küresel borç rekor düzeylerde ve artıyor" dedi.

Mali sektör hariç, kamu ve özel sektör borçları geçen yılın sonunda 152 trilyon dolara ulaştı. Bu rakamın yaklaşık üçte ikisi özel sektöre ait.

Küresel borcun, küresel ekonominin büyüklüğüne oranı 2000 yılındaki yüzde 200'lük orandan, 2015'te yüzde 225'e yükseldi.

Gaspar, "Yüksek borçluluk oranlarının maliyeti büyük olur ve sıklıkla normal ekonomik durgunluktan daha derin ve uzun mali durgunluğa yol açarlar" dedi.

Raporda, merkez bankalarının 2008 mali krizinden çıkışı desteklemek için faiz oranlarını düşürmelerinin yüksek düzeydeki borçlanmayı teşvik ettiği de vurgulandı.

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