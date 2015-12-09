IMF Ukrayna için kredi verme koşullarını değiştirdi, Rusya tepki gösterdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya desteğe devam edebilmek için kredi verme kurallarını değiştirdi. Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kararın Rusya'ya karşı alındığını söyleyerek tepki gösterdi.

IMF, Ukrayna'nın Rusya'ya olan 3 milyar dolar borcunu geri ödeyememesi sonrasında Ukrayna'ya desteğe devam edebilmek için kredi verme kurallarını değiştirdi. Değiştirilen kural, IMF'nin resmi kreditörlerinden birine borcunu geri ödeyemeyen devletlere desteğin kesilmesini öngörüyordu. IMF Dış İlişkiler Direktörü Gerry Rice yaptığı açıklamada, "İcra Kurulu bugün toplandı ve resmi kreditörlere olan borçlarını ödemekte gecikmiş olanlara tolerans göstermeme yönündeki politikasını değiştirme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı. Rice, İcra Kurulu'nun kararına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde duyurulacağını belirtti.

Rusya'dan tepki

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, IMF İcra Kurulu'nun resmi kreditörlere karşı borç geri ödemelerini geciktirmiş ülkelere tolerans göstermemeyi öngören kredi verme kuralının değiştirme kararının Rusya'ya karşı alınmış bir karar olduğunu söyledi. Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Siluanov, "Kredi verme kurallarında değişiklik kararı acele ve ön yargılı alınmış bir karar gibi görünüyor. Kararın özellikle Rusya'nın zararına ve Kiev'in Rusya'ya olan borcunu ödememesini yasallaştırmaya dönük olarak alındığına inanıyoruz" diye konuştu. Ukrayna'nın Rusya'ya olan borcunun statüsünün belirlenmesi için IMF ile toplantı yapmak istediklerini de belirten Siluanov, "IMF İcra Kurulu'nun, Ukrayna'nın Rusya'ya borcunun ticari bir borç mu, resmi bir borç mu olduğuna ilişkin resmi bir karar vermesini istiyoruz" dedi. Siluanov, vadesi 20 Aralık tarihinde dolacak 3 milyar dolar tutarındaki eurobondlar için Ukrayna'yı mahkemeye vermeye hazırlandıklarını da belirtti.