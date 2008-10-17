IMF Ukrayna için 3-14 milyar dolar kredi düşünüyor

Ukrayna Başbakanı Yulya Timoşenko, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ülkesinin finansal sisteminin istikrarı için, 3 ila 14 milyar dolar kredi vermeyi incelemeye hazır olduğunu, ancak krediyi vermek için erken genel seçimin ertelenmesini şart koştuğunu söyledi.



Timoşenko IMF'nin Ukrayna temaslarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, IMF'nin Devlet Bakanı Viktor Yuşçenko'nun erken genel seçimle ilgili çağrısından kaygılandığını ifade ettiğini belirtti.



Timoşenko, "bugün IMF'nin, mali sistemin istikrarı için 3 ila 14 milyar dolar özel krediyi, incelemeye hazır olduğu bilgisine sahibiz. Aynı zamanda IMF, bütün bu erken seçim önerileri arasında Ukrayna ile görüşmenin çok zor olduğunu belirtti. Paramızın ve finansal sistemin istikrarını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bu standby kredisini almamız için seçimin ertelenmesi çok önemli. IMF de bunu söyledi" diye konuştu.



Bu arada Maliye Bakanı Viktor Pynzenyk de IMF heyetiyle biraraya geldi ve taraflar, "küresel finansal krizi ve Ukrayna'nın finansal sisteminin karşı karşıya bulunduğu güçlükleri" görüştüler.



Taraflar, "Avrupa ülkelerinin deneyimleri ve uzmanları değerlendirmeleri temelinde Ukrayna'nın makro ekonomik istikrarı ve bankacılık sektörünün operasyonları için tavsiyelerde" bulunulması konusunda anlaştılar.



IMF heyetinin Ukrayna'da en az bir hafta kalması bekleniyor.



Ukrayna para birimi "hryvnia", geçen hafta ABD doları karşısında tüm zamanların en düşük değerine inmiş ve merkez bankasının müdahalesiyle toparlanmıştı.



Finansal kriz şimdiye kadar Ukrayna'yı önemli ölçüde etkilememiş gibi gözükse bile ekonomistler, para biriminin değerinin düşük olması ile hükümetin ve şirketlerin borç ödeyebilme gücü ve bankacılık sektörünün istikrarından endişe duyuyorlar.

