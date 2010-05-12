IMF Türkiye'ye geliyor

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Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet İstanbul'da özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yaptıktan sonra 17 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Ankara'da resmi temaslarına başlayacak.



Açıklamada, Madde 4 görüşmeleri kapsamında, son ekonomik gelişmeler, Türk ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümü ile yapısal reform çalışmalarının değerlendirileceği kaydedildi. (AA)