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Ekonomi

IMF Türkiye'ye geliyor

IMF heyeti, 4'üncü madde konsültasyon çalışmaları için Türkiye'ye geliyor.

12 Mayıs 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Rachel Van Elkan başkanlığındaki bir IMF heyetinin Madde 4 konsültasyon süreci kapsamında Türkiye'de temaslarda bulunacağı bildirildi.


Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet İstanbul'da özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yaptıktan sonra 17 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Ankara'da resmi temaslarına başlayacak.


Açıklamada, Madde 4 görüşmeleri kapsamında, son ekonomik gelişmeler, Türk ekonomisinin orta ve uzun vadeli görünümü ile yapısal reform çalışmalarının değerlendirileceği kaydedildi. (AA)

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