T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu yüzde 10-15 civarı bozulabilir

Kısa vadeli borçlar Türkiye'yi önemli ölçüde borç çevirme riskine maruz bırakıyor

28 Temmuz 2015 21:39

Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, “Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu yüzde 10-15 civarı bozulabilir” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, IMF üye ülkelerin dış finansman akışlarını incelediği 26 Haziran tarihli ancak bugün yayımlanan raporunda Türkiye hakkında şu değerlendirmeler yer aldı:

• Dış yükümlülüklerin yapısı Türkiye'yi likidite şoklarına maruz bırakabilir. Cari açık önümüzdeki yıllarda belirgin derecede daralmazsa Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu orta vadede yüzde 10-15 civarı bozulabilir
• Petrol fiyatlarındaki düşüş ve finansman koşullarındaki daralmanın kısıtlayıcı etkisiyle cari açığın 2015'te daralması bekleniyor. Cari açığın azaltılması için sıkı para ve maliye politikasının hâlâ gerekli
• Kısa vadeli borçlar Türkiye'yi önemli ölçüde borç çevirme riskine maruz bırakıyor. Bu yıl GSYH'nin yüzde 25'inden yüksek olduğu tahmin edilen brüt dış finansman gereksinimi Türkiye'yi küresel piyasalardaki koşullara karşı kırılgan hale getiriyor
• Türkiye'nin düşük net uluslararası rezervleri, rezervlerin artırılmasını gerekli kılıyor

 

ETİKETLER

yatırımimftürkiyenothaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24