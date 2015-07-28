IMF: Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu yüzde 10-15 civarı bozulabilir

Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, “Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu yüzde 10-15 civarı bozulabilir” denildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, IMF üye ülkelerin dış finansman akışlarını incelediği 26 Haziran tarihli ancak bugün yayımlanan raporunda Türkiye hakkında şu değerlendirmeler yer aldı:

• Dış yükümlülüklerin yapısı Türkiye'yi likidite şoklarına maruz bırakabilir. Cari açık önümüzdeki yıllarda belirgin derecede daralmazsa Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu orta vadede yüzde 10-15 civarı bozulabilir

• Petrol fiyatlarındaki düşüş ve finansman koşullarındaki daralmanın kısıtlayıcı etkisiyle cari açığın 2015'te daralması bekleniyor. Cari açığın azaltılması için sıkı para ve maliye politikasının hâlâ gerekli

• Kısa vadeli borçlar Türkiye'yi önemli ölçüde borç çevirme riskine maruz bırakıyor. Bu yıl GSYH'nin yüzde 25'inden yüksek olduğu tahmin edilen brüt dış finansman gereksinimi Türkiye'yi küresel piyasalardaki koşullara karşı kırılgan hale getiriyor

• Türkiye'nin düşük net uluslararası rezervleri, rezervlerin artırılmasını gerekli kılıyor