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Ekonomi

IMF: Türkiye'nin sicili sağlam

IMF'ye göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler, iyi ekonomik sicile sahip bulunuyor.

24 Nisan 2009 03:00

IMF'ye göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler, iyi ekonomik sicile sahip bulunuyor. Türkiye, bazıları AB üyesi olan Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine göre daha sağlam bir ekonomik temele sahip. Fon bu nedenle, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere kredi anlaşmalarında esneklik tanıyacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kamu Maliyesi Bölümünün tespitlerine göre, Türkiye'nin genel ekonomik dengeleri ve mali yapısı sürdürülebilir bir kapasiteye sahip bulunuyor.

IMF'nin, mali kaynak destekli anlaşmalarda, ülkelerin, aynı şirketlerde olduğu gibi bilançolarına bakacağı, bu çerçevede Türkiye'nin yeterli konumda olduğu ifade ediliyor.

Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine göre daha iyiyiz

IMF tespitlerine göre, Türkiye, bazıları Avrupa Birliği üyesi olan Doğu ve Güney Avrupa ülkelerine göre daha sağlam bir ekonomik temele sahip bulunuyor. Özellikle bankacılık mali yapısı itibarıyla, Türkiye'nin, bu ülkelerden çok daha iyi bir kategoride yer aldığı ifade ediliyor.

IMF'nin, Türkiye gibi borçlanma sorunu nispeten az ve borçlanma oranının sürdürülebilir olduğu ülkelere daha iyi kategoride ele aldığı kaydediliyor.

Türkiye'nin de içinde olduğu bazı gelişmekte olan ülkelerde, ciddi iç yapısal bir ekonomik sorununun olmadığı ve ekonomik sorunların, küresel dalgalanmanın ikincil etkisinden kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

Bu arada, Türkiye'nin, genel kamu dengesini koruyabilen ülkelerin arasında yer aldığı da belirtiliyor.

IMF'nin parası çoğaldı

Bu arada, en son mali katkılar ve yardım taahhütleri nedeniyle IMF'nin mali kaynak sorununun olmadığı ve yeterli kredi potansiyeline sahip olduğuna da dikkat çekiliyor.

IMF-Dünya Bankası Bahar Dönemi toplantılarında, Türkiye'yi Devlet Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bir heyet temsil ediyor.

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