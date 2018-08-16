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Ekonomi
Deutsche Welle

IMF: Türkiye'nin güçlü ekonomi politikasına ihtiyacı var

Uluslararası Para Fonu Ankara'nın kendilerinden mali destek isteyeceklerine dair bir işaret olmadığını belirtti. IMF, Türkiye'nin istikrarı sağlamak için güçlü ekonomi politikaları ortaya koyması gerektiğini belirtti.

16 Ağustos 2018 14:11

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, "Ankara'daki yeni yönetimin Türkiye piyasalarındaki dalgalanmaları önlemek için güçlü para politikalarına ihtiyaç duyduğuna" dikkat çekti.

Değerlendirme Washington'daki bir IMF sözcüsü tarafından Perşembe günü yapıldı. Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan sözcü, "Son dönem piyasadaki dalgalanma ışığında, yeni yönetim bir taraftan makro ekonomik istikrarı destekleyecek ve dengesizlikleri azaltacak güçlü ekonomik politikalara bağlılığını göstermesi, diğer taraftan da merkez bankasının fiyat istikrarını koruma görevini yerine getirmesinde tam operasyonel bağımsızlığını sağlaması gerekecek" dedi.

Gelişmeleri çok yakından takip ettiklerine dikkat çeken IMF Sözcüsü, Türkiye'nin kendilerinden mali destek talep edeceklerine dair bir işaret olmadığını ifade etti.

Daha fazlasını okumak için: IMF: Türkiye'den herhangi bir işaret almadık

ABD ile Türkiye arasında, rahip Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle diplomatik kriz olarak başlayan ve yaptırım krizine dönüşen süreçte, Lira Dolar karşısında rekor değer kaybı yaşadı. Türk Lirası yılın başından bu yana dolar karşısında yüzde 36 değer kaybetmesi, küresel pazarda da dalgalanmalara yol açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri arasında Perşembe günü Ankara'da yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada Doha yönetiminin Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı aktarılmıştı. Bu yatırımlarla finans piyasalarına ve bankalara hızlı kaynaklar sağlanması hedefleniyor.

DW,rtr,/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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