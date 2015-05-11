IMF, Türkiye'nin değerlendirmesini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin de aralarında olduğu Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa (CESEE) ülkelerine ilişkin "Bölgesel Ekonomik Sorunlar" raporunu yayımladı. Rapor, bölge ekonomilerinin büyüme modellerinin giderek ayrıştığına işaret etti.

Rapora göre, Türkiye'yi de içine alan Baltık ülkelerine kadar uzanan ülkeler gurubunun tamamı, dış kuvvetlerden (Jeopolitik gerilimler, Avro Bölgesi'ndeki iyileşmenin etkisi ve petrol fiyatları) farklı etkilendi. Ayrıca, bazı ülkeler hala borç yükünden muzdarip ve destekleyici makroekonomik politikaların yanısıra derin kurumsal reformlar olmadan büyüme olasılığı yok.

İHA’da yer alan habere göre, ucuz petrol fiyatları ve Euro Bölgesi'nde iyileşmenin güçlenmesi; Baltık ülkeleri (Estonya, Litvanya ve Letonya), Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya) ve Türkiye'de büyümenin güçlü kalmasını destekliyor. Ancak, kalıcı yapısal zayıflıklar ve tamamlanmamış özel sektör dengesi, Güneydoğu Avrupa'nın (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Romanya ve Sırbistan) benzer rüzgarlardan tamamen etkilenmesini önledi.

Buna karşın, jeopolitik gerilimler ve devam eden makroekonomik düzeltmelerden (Ukrayna) etkilenen Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin (Beyaz Rusya, Moldovya, Rusya ve Ukrayna), düşük petrol fiyatları ve yaptırımlar (Rusya) nedeniyle daralması bekleniyor.

IMF, 14 Nisan’da yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye'nin bu yılki büyüme beklentisini yüzde 3,4'ten yüzde 3,1'e çekerken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya yükseltmişti. IMF'nin 2015 ve 2016 yıllarına yönelik küresel büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 3,5 ve 3,8 olarak açıklanmıştı.