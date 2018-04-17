IMF Türkiye'nin 2018 büyüme beklentisini yükseltti

IMF "Küresel Beklentiler ve Politikalar" adlı raporunu yayınladı. Büyüme tahminlerine yer verilen raporda IMF Türkiye'nin 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltti. Kurum 2019 büyüme beklentisini ise yüzde 4.3'ten yüzde 4'e düşürdü. Bu yıl için TÜFE beklentisini yüzde 9.3'ten yüzde 11.4'e yükselten kurum 2018 işsizlik beklentisini ise yüzde 10.7'de bıraktı. Kurum, 2018 için cari açık beklentisini yüzde 4.6'dan yüzde 5.4'e revize etti.

"Döviz kuru riski acil öncelik"

Türkiye’ye ilişkin değerlendirmeye yer verilen raporda, "Döviz kuru riskine yüksek derecede maruz kalınması" ve "bilançolardaki para birimi uyumsuzlukları" acil öncelikler olarak nitelendirildi.

Raporda, "Vade primlerinde yaşanabilecek ani yeniden fiyatlama ve sermaye çıkışları ihtimalleri göz önüne alındığında, borç çevirme riskinin, kısa vadeli borçlanmaya aşırı bağımlılığın önüne geçilmesi suretiyle azaltılması önemli." uyarısına yer verildi.

IMF ekonomistlerinin, Türkiye’de enflasyonun Merkez Bankası tarafından belirlenen hedefin üstünde seyrettiğine işaret ettikleri raporda, enflasyon beklentilerinin sabitlenebilmesi için sıkı parasal duruşa ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.



Küresel büyüme



IMF raporunda küresel büyümenin arttığını ancak olumlu şartların 'sonsuza kadar devam etmeyeceğini' bildirdi. Rapora göre küresel büyümenin bu yıl ve gelecek yıl %3.9'a ulaşması bekleniyor.



ABD için 2018 büyüme beklentisi yüzde 2.7'den yüzde 2.9'a yükseltilirken Euro Bölgesi için büyüme beklentisi de yüzde 2.2'den yüzde 2.4'e çıkarıldı.

Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 yerine yüzde 2,5 büyüyeceğini öngören IMF, ülkeye yönelik 2019 büyüme beklentisi ise yüzde 2 ile bir önceki raporda öngörülen seviyesinde sabit bıraktı.



Fransa'ya yönelik büyüme beklentilerinin, 2018 için yüzde 1,9’dan yüzde 2,1'e ve 2019 için yüzde 1,9’dan yüzde 2'ye çıkarıldığı raporda, İtalya'nın ise bu yıl yüzde 1,5 ve gelecek yıl yüzde 1,1 büyüyeceği tahminine yer verildi. İtalya’ya yönelik rakamlar 4 ay önce güncellenen raporda sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,1 seviyesindeydi.



Raporda, İngiltere’nin bu yılki büyüme tahmini 0,1 puan artışla yüzde 1,6’ya çıkarılırken, gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi yüzde 1,5’te bırakıldı. İspanya’nın bu yılki büyüme beklentisi ise yüzde 2,4’ten yüzde 2,8’e çıkarılırken, gelecek yılki tahmini de yüzde 2,1’den yüzde 2,2’ye yükseltildi.



IMF, Japonya’ya yönelik 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini de değiştirmeyerek sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 0,9 seviyesinde tuttu.



Kanada ise büyüme beklentileri aşağı çekilen tek gelişmiş ülke oldu. Ülkenin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 2,3’ten yüzde 2,1’e indirildi, gelecek yıl için belirlenen yüzde 2’lik tahmin ise korundu.



Bu revizyonlar, gelişmiş ülkelere yönelik 2018 büyüme beklentisini yüzde 2,3’ten yüzde 2,5’e yükseltti. IMF'nin söz konusu ülke grubuna ilişkin 2019 büyüme tahmini yüzde 2,2’de sabit kaldı.

Brezilya'nın büyüme tahminleri 0,4’er puan artırılarak, bu yıl için yüzde 2,3 ve gelecek yıl için yüzde 2,5'e yükseltildi. Güney Afrika ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri de bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 1,5'e, gelecek yıl için de yüzde 0,9'dan yüzde 1,7'ye çıkarıldı.

Rusya'ya ilişkin büyüme tahminleri, bu yıl için yüzde 1,7 ve gelecek yıl için yüzde 1,5’te sabit bırakıldı.

IMF ekonomistleri, Çin'e yönelik 2018 ve 2019 büyüme beklentileri de sırasıyla yüzde 6,6 ve yüzde 6,4 seviyesinde korudu. Ayrıca, Hindistan'ın bu yılki büyüme beklentisi yüzde 7,4 ve 2019 büyüme beklentisi yüzde 7,8 olarak teyit edildi.