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Ekonomi

IMF: Türkiye'den kredi talebi yok, normal işbirliğine devam

IMF, Türkiye'ye en son 10 yıl önce kredi vermişti

29 Haziran 2018 00:28

Türkiye’nin kredi başvurusunda bulunmadığını belirten Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilisi Gerry Rice, ülke ve örgüt arasındaki işbirliğinin normal rejimde devam ettiğini kaydetti.

Rice, bugünkü basın brifinginde, “Size tamamen dürüstçe ve açıkça söyleyebilirim ki Türkiye kredi için bize başvurmadı, ülkeyle işbirliği normal rejimde devam ediyor” dedi.

Daha önce ekonomi uzmanı Mark Bentley, Ahval gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Türkiye’yi Arjantin’den örnek alarak yeni kredi için IMF ile görüşmeye çağırmıştı.

IMF’nin Türkiye’ye en son 10 yıl önce kredi verdiğini hatırlatan Bentley, Türk lirası rekor seviyeye düştükten sonra kredi kuruluşunun Ankara’ya yardım sağlama yönünde hazırlıklar yaptığı tahmininde bulundu.

 

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