IMF: Türkiye'de veriler kaliteli

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, 1999 yılından bu yana kamu maliyesinde şeffaflık, makroekonomik veri kalitesi ve finansal sistem düzenlemeleri gibi alanlarda ülke uygulamalarının uluslararası standartlara uyumunun, IMF'nin “Standart ve Kuralların Karşılanması Raporları” ile değerlendirildiği belirtildi.

Makroekonomik verilerin derlenmesi, yayımlanması ve kalitesi alanlarında Türkiye'nin uluslararası standartları karşılama düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla IMF'ye talepte bulunulduğu ve bu çerçevede “Makroekonomik Veri Modülü - Standart ve Kuralların Karşılanması Raporu”nun yayımlandığı kaydedilen açıklamada, Türkiye için aynı konuda 2001 yılında da bir çalışma gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Bu çalışmanın 2002 yılı Mart ayında IMF ve Hazine Müsteşarlığı internet sayfalarında kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, son raporun da önceki çalışmanın güncellemesi niteliğini taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, daha sonra şu görüşlere yer verildi:

“Raporda, Türkiye'nin ulusal hesaplar, tüketici ve üretici fiyatları, kamu maliyesi istatistikleri, parasal istatistikler ve ödemeler dengesi verilerinin kalitesinin yüksek olduğu belirtilmekte, verilerin derlenmesi ve yayımlanması konusunda uluslararası standartların büyük ölçüde karşılanmakta olduğu vurgulanmaktadır.

Raporda ayrıca, 2001 yılından bu yana istatistik alanında önemli ilerlemelerin sağlandığı ve bu kapsamda 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile daha güçlü bir yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulduğu, istatistik alanında daha ileri tekniklerin kullanılmaya başlandığı, veri kaynaklarının genişletildiği ve kullanıcı ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınmakta olduğu belirtilmektedir.”

