IMF: Türkiye'de veriler kaliteli

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamada, 1999 yılından bu yana kamu
maliyesinde şeffaflık, makroekonomik veri kalitesi ve finansal sistem
düzenlemeleri gibi alanlarda ülke uygulamalarının uluslararası standartlara
uyumunun, IMF'nin “Standart ve Kuralların Karşılanması Raporları” ile
değerlendirildiği belirtildi.
Makroekonomik verilerin derlenmesi, yayımlanması ve kalitesi alanlarında
Türkiye'nin uluslararası standartları karşılama düzeyinin değerlendirilmesi
amacıyla IMF'ye talepte bulunulduğu ve bu çerçevede “Makroekonomik Veri Modülü -
Standart ve Kuralların Karşılanması Raporu”nun yayımlandığı kaydedilen
açıklamada, Türkiye için aynı konuda 2001 yılında da bir çalışma
gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Bu çalışmanın 2002 yılı Mart ayında IMF ve
Hazine Müsteşarlığı internet sayfalarında kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatılan
açıklamada, son raporun da önceki çalışmanın güncellemesi niteliğini taşıdığı
ifade edildi.
Açıklamada, daha sonra şu görüşlere yer verildi:
“Raporda, Türkiye'nin ulusal hesaplar, tüketici ve üretici fiyatları, kamu
maliyesi istatistikleri, parasal istatistikler ve ödemeler dengesi verilerinin
kalitesinin yüksek olduğu belirtilmekte, verilerin derlenmesi ve yayımlanması
konusunda uluslararası standartların büyük ölçüde karşılanmakta olduğu
vurgulanmaktadır.
Raporda ayrıca, 2001 yılından bu yana istatistik alanında önemli
ilerlemelerin sağlandığı ve bu kapsamda 18 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile daha güçlü bir yasal ve kurumsal
çerçevenin oluşturulduğu, istatistik alanında daha ileri tekniklerin
kullanılmaya başlandığı, veri kaynaklarının genişletildiği ve kullanıcı
ihtiyaçlarının daha fazla dikkate alınmakta olduğu
belirtilmektedir.”