IMF: ‘Türkiye’de enflasyon aşamalı düşecek’

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'de enflasyonun aşamalı olarak düşüş göstereceğini bildirdi.



IMF'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, emtia fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak, enflasyon da gerileyecek.



Enflasyonun gerilemesinde, mali disipline yönelik politikalar da etkili olacak.



IMF tahminleri



IMF'ye göre, TÜFE cinsinden enflasyonun bu yıl yüzde 10,5, gelecek yılki enflasyon ise yüzde 8,4 olacak.



Fona göre, Türkiye'deki enflasyonda, gıda fiyatlarının katkısı yüzde 4 iken yakıt fiyatlarının katkısı yüzde 2 oranında bulunuyor.



IMF raporunda, Türkiye'nin, içinde bulunduğu yükselen Avrupa piyasaları içinde, gıda ve enerjinin en çok baskı oluşturduğu ülkeler içinde bulunduğunu belirtiliyor.



Bu yıl yüzde 3,5 oranında bir ekonomik büyüme tahmininde bulunan IMF'ye göre, gelecek yıl ekonomik büyüme uluslararası koşullar çerçevesinde biraz daha azalacak.



Fon'a göre, cari açık bu yıl yüzde 6,5 olurken, gelecek yıl enerji ve gıda fiyatlarındaki değişikliklere göre bir yön belirleyecek.



IMF, Türkiye'de genel kamu açığının, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranı itibarıyla düşüş göstereceğini bildirdi.



Fon, gelecek yıl Türkiye'de yüzde 3 büyüme, yüzde 6,7 oranında cari açık ve yüzde 1,8 oranında genel kamu açığı bekliyor.

