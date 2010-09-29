-IMF TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNE YENİ İSİM ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye temsilciliğine Mark White Lewis getirildi. IMF'nin bundan önceki temsilcisi Hüseyin Samei, görev süresinin dolmasının ardından Temmuz ayında Türkiye'den ayrılmıştı. 13 Eylül'de, Türkiye'deki resmi görevine başlayan Lewis, Türkiye'den önce, IMF'nin Ermenistan heyeti başkanlığını yürütüyordu. Lewis başkanlığındaki IMF heyeti, Türkiye ile Ermenistan arasındaki protokole atıfta bulunarak, bölgesel işbirliğinin, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacağını bildirmişti. IMF heyeti, Ermenistan ziyareti sonrasında, bu ülkenin ekonomik durumuna ilişkin tespitlerini yayınlamış ve IMF'nin tespitlerinde, küresel krizden çok olumsuz etkilenen Ermenistan ekonomisinin küçüleceğini belirtirken, önemli oranda dış kaynağa ihtiyaç duyan Ermenistan'a gelen yabancı sermaye, ciddi oranda azalırken, vergi gelirlerinin de düşmesi, ödemeler dengesi ile kamu maliyesini sıkıntıya soktuğu vurgulanmıştı. IMF, Ermenistan'daki vergi ve gümrük reformlarının önemine de dikkat çekerken, ümit verici bölgesel işbirliği işaretlerinin de, yine bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağını vurgulamıştı. Lewis, Türkiye'nin, ilkkez IMF ile bir program yürütmediği bir dönemde temsilcilik görevinde bulunacak.