IMF: Türkiye pandemide vatandaşlarına en az doğrudan destek sağlayan ülkeler arasında

T24 Ekonomi Servisi
Uluslararası Para Fonu’nun dördüncü madde konsültasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, Türkiye’nin pandemide vatandaşlara ve şirketlere en az doğrudan destek sağlayan ülkelerden biri olduğu belirtildi. IMF’nin raporuna göre pandemide Türkiye’nin vatandaşlara, şirketlere ve çalışanlara sağladığı doğrudan desteklerin tutarı gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2’si ile sınırlı kaldı. Bu oran, gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika, Arnavutluk, Mısır ve Pakistan’dan sonra en düşüğü.
Grafik: Gelişmekte olan ülkelerin pandemide sağladığı doğrudan mali destek (GSYH'nin yüzdesi)
Tayland, Brezilya, Şili gibi ülkeler ise pandemide vatandaşlarına ve firmalara, GSYH’larının yüzde 10’una yaklaşan destekler sağladılar.
Raporda, bu sayede pandemiye rağmen Türkiye'de bütçe açığının 2020 yılında milli gelirin sadece yüzde 0.5’i oranında arttığı vurgulandı.
Türkiye kredi desteğine yüklendi
IMF, buna karşılık Türkiye’nin pandemide kredi desteğini en çok kullanan ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti. IMF’ye göre Türkiye, firmalara yönelik kredi geri ödeme ertelemeleri, kredi garantilerinden oluşan finansal desteklerin milli gelire oranında, gelişmekte olan ülkeler arasında Peru’dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
Grafik: Gelişmekte olan ülkelerde likidite desteği (GSYH'nin yüzdesi)
Kamu bankalarının pandemide verdiği düşük faizli kredilere de dikkat çeken IMF, bunun sonucunda Türkiye’nin toplam kredi büyümesinde gelişmekte olan ülkeler arasında birinci, para arzı büyümesinde ise Arjantin’in ardından ikinci sırada yer aldığını kaydetti.
Grafik: G20 üyesi gelin ülkelerde M1 para arzı ve toplam kredi büyümesi, 2020 3. Çeyrek (Yüzde büyüme)