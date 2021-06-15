IMF: Türkiye pandemide vatandaşlarına en az doğrudan destek sağlayan ülkeler arasında

T24 Ekonomi Servisi

Uluslararası Para Fonu’nun dördüncü madde konsültasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, Türkiye’nin pandemide vatandaşlara ve şirketlere en az doğrudan destek sağlayan ülkelerden biri olduğu belirtildi. IMF’nin raporuna göre pandemide Türkiye’nin vatandaşlara, şirketlere ve çalışanlara sağladığı doğrudan desteklerin tutarı gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2’si ile sınırlı kaldı. Bu oran, gelişmekte olan ülkeler arasında Meksika, Arnavutluk, Mısır ve Pakistan’dan sonra en düşüğü.

Grafik: Gelişmekte olan ülkelerin pandemide sağladığı doğrudan mali destek (GSYH'nin yüzdesi)

Tayland, Brezilya, Şili gibi ülkeler ise pandemide vatandaşlarına ve firmalara, GSYH’larının yüzde 10’una yaklaşan destekler sağladılar.

Raporda, bu sayede pandemiye rağmen Türkiye'de bütçe açığının 2020 yılında milli gelirin sadece yüzde 0.5’i oranında arttığı vurgulandı.