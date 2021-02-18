IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan: Ekonomi politikasındaki değişim zamanında yapıldı; düşük döviz rezervleri kırılganlık nedeni

Uluslararası Para Fonu (IMF) yetkilileri, Türkiye ekonomisindeki politika değişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ekonomik politika değişikliğinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanmasının hedeflere ulaşmanın anahtarı olacağını belirtti.

BloombergHT’nin haberine göre IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan Türk ekonomisinin özünde esnek, girişimci ve dirençli olmasına rağmen iki geniş alanda sürdürülmesi gereken çalışmalara ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

McGettigan, bunlardan ilkinin, belirsizliklerle dolu şoklara karşı tamponları yeniden inşa etmek olduğunu belirterek, ikincisinin ise gelecek yıllarda güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile istihdam elde etmek için ülkenin ekonomik potansiyel büyümesini daha da güçlendirmesi olduğunu vurguladı.

"Ekonomi politikasındaki değişim zamanında yapıldı"

Ekonomi politikasındaki son değişimin zamanında yapıldığını ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden McGettigan, “Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, fiyat istikrarının sağlanması ve hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki yatırımcılarda güvenin artırılması için hayati önem taşıyor.” dedi.

Liranın değer kazanmasını, kredibilitenin iyileşmesini, risk priminin düşmesini sağlayan politika değişikliğinin enflasyonu da kademeli olarak düşüreceğini belirten McGettigan, düşük rezervlerin yol açtığı kırılganlığa dikkat çekti:

“Düşük döviz rezervleri, yüksek dış finansman ihtiyacı ve yüksek yurt içi döviz mevduatı, ekonominin hala gerek yurt içi gerek yurt dışı şoklara ve hassasiyetlere karşı kırılgan olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla kırılganlıklar, tamponlar yeniden oluşturulana kadar yüksek seviyelerde kalacaktır. Ekonomik politika değişikliğinin sürekli ve tutarlı bir şekilde uygulanması, hedeflere ulaşmanın anahtarı olacaktır. Rezervleri yeniden inşa etmek önemli olacak.”