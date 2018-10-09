IMF, Türkiye için büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini düşürdü.

Fon 2018 için büyüme tahminini yüzde 4.2'den 3.5'e ve 2019 tahminini yüzde 4'den yüzde 0.4'e çekti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için yaptığı değerlendirmede, büyüme tahminlerini düşürmesinin nedenleri olarak, zayıf lira, yüksek borçlanma maliyetleri ve yüksek belirsizliğin yatırım ve tüketici talebi üzerine etkilerini gösterdi.

Raporda Türkiye ekonomisinin jeopolitik riskler ve sermaye akışlarındaki ani hareketlere yüksek oranda kırılgan olmaya devam ettiği kaydedildi.

IMF, "Türkiye'de yapısal reformlar, işsizliği ve dezenflasyondan kaynaklanan üretim maliyetlerini düşürmek ve dış akışın kompozisyonunu iyileştirmek ve direnci artırmak için artan işgücü piyasası esnekliği üzerinde odaklanmalı" dedi.