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Ekonomi
Deutsche Welle

IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF küresel ekonomide geniş tabana yayılan büyümenin ABD, İngiltere ve Hint ekonomisindeki güç kaybına rağmen gelecek yıl süreceğini belirterek, Türkiye dahil bazı ülkelerin büyüme tahminlerini yükseltti.

10 Ekim 2017 21:34

Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel büyüme beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,7'ye yükseltti.

IMF ayrıca Türkiye için gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,1'e, 2018 için ise 3,5'ye yükseltti. IMF Nisan ayında bu yıl için yüzde 2,5, gelecek yıl için ise yüzde 3,3 büyüme tahmininde bulunmuştu. IMF Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltmesine, birinci çeyrekte ihracattaki toparlanmaya bağlı olarak Türk ekonomisinin beklenenden fazla büyümesini ve genişlemeci mali politikaları gerekçe gösterdi.

IMF, beklenilen vergi indirimlerinin gerçekleşmemesi nedeniyle ABD için ekonomik büyüme tahminini Temmuz ayındaki raporda olduğu gibi 2017 için yüzde 2,2 ve 2018 için yüzde 2,3'de sabit tuttu; Euro Bölgesi, Japonya, Çin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ve Rusya için ise yukarı yönlü revize etti.

DW/Reuters/AP/SSB

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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