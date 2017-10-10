IMF Türkiye için büyüme öngörüsünü yüzde 5.1'e yükseltti

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), \"yılın ilk çeyreğinde beklentilerden güçlü büyüme\"ye bağlı olarak, 2017 yılı için büyüme beklentisini yükseltti.

IMF\'nin bugün yayınlanan \"Sonbahar Dönemi Dünya Ekonomik Görünüm Raporu\"nda, Türkiye için bir önceki raporunda yüzde 2.5 olarak açıklanan 2017 büyüme öngörüsü, yüzde 5.1\'e çıkarıldı.

Raporda, beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek büyümesi için, \"kısmen ihrcatta toparlanma ve daha genişlemeci para politikası tarafından yönlendirilen daha güçlü bir verim yakalandı\" denildi. Buna göre, Türkiye\'nin 2018 yılı büyüme öngörüsü de yüzde 3.3\'ten yüzde 3.5\'e yükseltildi.

