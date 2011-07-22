IMF: Türkiye ekonomisi kırılgan değil

T24 - IMF'den yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisi kırılgan değildir, güçlüdür. Yükselen piyasalar aşırı ısınmaya karşı kendini korumalıdır" denildi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, enflasyonun tüm ülkelerde arttığına dikkat çekerek, yükselen piyasaların ekonomik aşırı ısınmaya ve finansal dengesizliklere karşı kendilerini korumaları gerektiğini söyledi.



Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ), Merkez Bankası ve Türkiye Ekonomi Kurumunun (TEK) desteğiyle düzenlediği Ekonomi Yaz Seminerlerinin kapanış oturumu, PAÜ Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.



Lewis, kapanış oturumunda yaptığı "Küresel Finansal İstikrar" konulu sunumda, yaşanan çeşitli sıkıntılara rağmen dünya ekonomisinin büyümeyi sürdürdüğünü belirtti.



Gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş olan ülkelere oranla daha hızlı büyümeyi yakaladığına işaret eden Lewis, şöyle dedi: "IMF olarak biz iki parçalı bir toparlanmadan söz etmekteyiz. Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyümektedirler. Burada gelişmiş ülkelerden kasıt Japonya, Avrupa, ABD, Güney Kore ve benzerleridir. Gelişmekte olan ülkeler ise Çin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerdir."



Konuşmasında küresel finansal istikrar ve önümüzdeki döneme dair zorluklara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Lewis, şunları söyledi: "Gelişmiş ekonomilerde ekonomik iyileşme devam etmekte ancak borç kaynaklı sorunlar nedeniyle sekteye uğramakta ve kimi ülkelerde piyasa baskıları artmaktadır. Politikalar, güvenilir orta vadeli mali konsolidasyon planlarına, finansal sistemin güçlendirilmesine ve devam eden parasal uyuma yoğunlaşmalı fakat daha geniş kapsamlı enflasyon riskleri konusunda da tetikte olunmalıdır. Bunun aksine yükselen piyasalar ise makro-ihtiyati araçlar ile birlikte yürütülecek hızlı makroekonomik sıkıştırmaları baz alarak ekonomik aşırı ısınmaya ve finansal dengesizliklere karşı kendilerini korumalıdırlar."



Lewis, gelişmiş ülkelerdeki en büyük riskin devlet borçları olduğunu, ancak finansal sistem risklerinin de önem taşıdığını vurgulayarak, "Yunanistan, Portekiz ve İrlanda ekonomilerinin kredi notları bildiğiniz gibi son dönemlerde düşürülmüştür. Ayrıca ABD'deki borç sınırlaması uygulaması da önemlidir. Bu durum piyasa algısını etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkeler büyük baskı altında. Bu baskılar, güçlü büyüme, enflasyon baskısı oluşturma, finansal varlıkların fiyat artışı ve yüksek sermaye girişidir. Bu baskıları yönetmek için ülkeler çeşitli yollara başvurmaktadır. Bazı ülkeler para politikası oranlarını artırırken, Türkiye gibi bazı ülkeler de makro politikalarla ihtiyatlı davranmaktadırlar. Gelişmekte olan ülkelerde, bu baskılar altında sıkı politikalar gereklidir" dedi.





İKİNCİ AÇIKLAMA: TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ



IMF öğleden sonra yeni bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada "Sabahki açıklamada Türkiye kastedilmedi. Türkiye ekonomisi kırılgan değildir, güçlüdür. Yükselen piyasalar aşırı ısınmaya karşı kendini korumalıdır" dedi.





