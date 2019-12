IMF: Türkiye ekonomisi iyi durumda

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Türkiye Masası Şefi Rachel van Elkan, birçok ülkede finansal kriz nedeniyle sorun olduğunu belirterek Türkiye'nin durumunun ise olumlu olduğunu vurguladı.



Elkan Türk ekonomisinin finansal kriz ortamındaki durumuna yönelik değerlendirmede bulundu. Elkan, pazar akşamı Dünya Bankası-Uluslararası Para Fonu Yıllık Toplantısı kapsamında Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) National Museoum of Women in the Arts'da düzenlediği resepsiyona katıldı. Elkan, henüz resmi olarak atama kararının çıkmadığını ancak Türkiye ile ilgili olarak görev almaktan dolayı memnun olacağını kaydetti.



İlk kez bir kadın Türkiye Masası Şefi olarak görev yapacak olan Elkan'ın yıllık toplantının ardından Giorgianni ile birlikte Ankara'ya gelerek IMF ile yol haritasının belirlenmesine yönelik görüşmelere de katılması bekleniyor. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Elkan ve Giorgianni'nin yanı sıra IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky, eski IMF Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Erdem Başçı, Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı başta olmak üzere bankacılık sektöründen ve bürokratlardan çok sayıda kişi katıldı.



IMF'den Macaristan'a destek yolda



Küresel kredi krizi nedeniyle yatırımcıların kaçarak ülke para birimi forintin hızla değer kaybetmesine neden oldukları Avrupa'nın gelişen ekonomilerinden Macaristan üzerinde artan baskılar IMF'nin tarihinde ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) üyesine mali ve teknik destek paketi için harekete geçmesine neden oldu. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel finansal kriz nedeniyle piyasalarında büyük baskı gözlemlenen Macaristan'ın son günlerde aldığı önlemleri güçlendirmek için teknik desteğe hazırlandıklarını ve gerekirse mali yardımda bulunabileceklerini belirtti. Bunun üzerine dün AB dönem başkanlığı ve AB Komisyonu'ndan yapılan ortak açıklamada, yardım hazırlığının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Öte yandan Macaristan Ticaret Bankası, dün bankalardan döviz kredisi almak isteyenlere döviz kredisi vermeyi dondurdu. Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany ise krizin ardından alınan tedbirlerle, Macaristan'ın krizin ilk hamlesini başarıyla atlattığını söyledi. Gyurcsany, bundan böyle gelebilecek küresel ya da milli mali krizlerin atlatılabilmesi için kriz masası oluşturduklarına dikkat çekti.



Polonya'nın Euro'ya geçişi aksayacak



Bu arada dün Doğu Avrupa piyasalarında toparlanma yaşansa da artan finansal endişelerin Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin 2012 yılında euroya geçme planlarını da suya düşüreceği tahmin ediliyor. Çek Maliye Bakanı Miroslav Kalousek, euroya geçiş tarihi konusunda endişeleri olduğunu ve geçiş için eskisi kadar hızlı olmayı tercih etmediklerini belirtti. Kimi uzmanlara göre bölgede özellikle bankacılık sektöründeki yüksek yabancı sahipliği ülke ekonomileri için büyük bir risk.



Polonya Merkez Bankası, bankacılık sektörünü korumak adına yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Çek Maliye Bakanlığı ise bankalarının sağlıklı olduğu gerekçesi ile şimdilik herhangi bir kurtarma paketi üzerinde çalışmıyor. Yarın gerçekleşecek olan AB zirvesine katılım konusunda ise Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ilginç bir hamlede bulundu ve dün bir radyo programına verdiği röportajda zirveye katılacak olan Başbakan Lech Kaczynski'ye seslenerek, "Dizlerim üstünde çökerek yalvarıyorum sayın Başbakan, lütfen bu zirveye siz gitmeyin, bu önemli zirvede pazarlık gücümüzü zayıflatmayın" dedi. Böylece finansal tecrübesi olan bir yetkilinin bu kriz zirvesine katılması gerektiğini vurgulayarak dikkat çekti.