IMF Türkiye büyüme beklentisini yüzde 2,5'e düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2017 yılında Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3'ten yüzde 2,5'e düşürdü.

IMF'nin yılda iki kez açıklanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunun Nisan sayısında Türkiye için büyüme rakamları Ekim 2016 sayısına göre revizyon edildi.

Ekim ayında Türkiye'nin 2017 yılında yüzde 3 büyüyeceği tahmin ediliyorken son raporda bu rakam yüzde 2,5' düşürüldü.

IMF, 2018 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 3,3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Türkiye ekonomisi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında yüzde 2,9 büyüme kaydetti.

IMF, son raporunda gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik büyüme potansiyelinin karmaşık bir tablo çizdiğini vurgularken Türkiye ve Orta Doğu'da jeopolitik gelişmeler dolayısıyla büyümenin geride kaldığını belirtiyor.

Avrupa'nın gelişmekte olan ülkeleri için ekonomik görünümün lehte bir görünüm çizdiği ancak Türkiye için durumun böyle olmadığı dile getiriliyor:

"2016'nın üçüncü çeyreğinde büyümede görülen keskin yavaşlamanın ardından, ekonomik aktivitede ılımlı bir hızlanma bekleniyor. 2017'de güçlü net ihracat ve ılımlı mali teşvik ile büyümenin yüzde 2,5'e ulaşması bekleniyor. Görünüm artan siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri, liranın değer kaybı yüzünden ortaya çıkan yabancı para cinsinden borcun artması sebebiyle bulutlanmış durumda."

IMF, Türkiye'de enflasyonun liranın değer kaybı yüzünden artacağını ortaya koyuyor.

Ekim ayında Türkiye için 2017 enflasyon tahminini yüzde 8,2 olarak ortaya koyan IMF, son raporunda bu tahminini yüzde 10.1'e yükseltti.

2018 için enflasyon tahminini ise yüzde 9,1 olarak ortaya koydu.

IMF, Türkiye için işsizliğin ise 2017 yılında yüzde 11,5, 2018 yılında ise yüzde 11 olacağını tahmin ediyor.

IMF'nin raporuna göre Türkiye'de cari açığın GSYH'ya oranı 2017'de yüzde 4,7, 2018'de yüzde 4,6 olacak.

Küresel ekonomik aktivitenin ise uzun zamandır beklendiği üzere yatırım, imalat ve ticarette döngüsel bir iyileşmeye gireceği düşünülüyor.

Dünya ekonomisinin 2016'daki yüzde 3,1'lik büyümeden, 2017'de yüzde 3,5'e, 2018'de yüzde 3,6'lık bir büyümeye çıkması tahmin ediliyor.

Ekim ayındaki raporda 2017 büyümesi yüzde 3,4 olarak tahmin edilmişti.