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Ekonomi

IMF: Türkiye bu yıl yüzde 6.5 daralır

IMF, özellikle Türkiye ve Polonya'da olmak üzere bazı bölge ülkelerinde oldukça büyük üretim kazanımları beklediğini vurguladı.

01 Ekim 2009 03:00

IMF'nin bugün yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre Türkiye bu yıl yüzde 6.5 küçülürken, 2010'da da yüzde 3.7 büyüyecek. IMF, önceki tahmininde  yüzde 5.1 daralma öngörürken hükümetin beklentisi ise yüzde 6 olmuştu.


Gelişmekte olan Avrupa'da 2009 yılında reel GSYH'nın yüzde 5.25 daralmasını bekleyen IMF, 2010'da ise pozitif büyümeye dönülmesini bekliyor. Bu bölgede toparlanmanın diğer gelişmekte olan bölgelere göre daha yavaş olmasının beklendiğini belirten IMF, çünkü bu bölgedeki bir çok ekonominin sınır ötesi sermaye akışlarını bir süre için düşük kalmaya devam etmesine bağlı olarak ciddi ayarlama problemleri ile karşı karşıya kalmaya devam edeceklerini vurguluyor.

Bölge ekonomileri için toparlanmanın değişken olacağını ifade eden IMF, Baltık ekonomilerinin 2010'da daralmaya devam edeceklerini, bununla birlikte Türkiye ve Polonya başta olmak üzere bazı ekonomilerde oldukça büyük üretim kazanımları olacağını da belirtiyor.

IMF, gelişmekte olan Avrupa ekonomilerinin 2009'da yüzde 5.25 daralmanın ardından 2010'da yüzde 1.8 büyüyeceklerini öngörüren, Türkiye için 2009 yılında yüzde 6.5 daralma ve 2010 yılında yüzde 3.7 büyüme öngörüyor. Türkiye hariç tutulduğunda ise gelişmekte olan Avrupa'nın bu yıl yüzde 4.3 daralması ve gelecek yıl sadece yüzde 0.5 büyümesi bekleniyor.

IMF, Türkiye'de TÜFE'nin bu yıl yüzde 6.2, önümüzdeki yıl yüzde 6.8 olacağını öngörüyor.

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