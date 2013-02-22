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Ekonomi

IMF: Türkiye bu yıl yüzde 3.4 büyür

IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.4, önümüzdeki yıl ise yüzde 4.2 oranında büyüme kaydedeceği tahmininde bulundu

22 Şubat 2013 14:14

Uluslararası Para Fonu (IMF)'nun hazırladığı 'Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları' raporunda Türkiye ekonomisinin 2013'te yüzde 3,4 oranında büyüme kaydedeceği ve büyüme hızını 2014'te artırarak yüzde 4,2 oranına çıkaracağı öngörüsüne yer verildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda sunulmak üzere hazırlanan raporda, küresel finansal piyasaların daha öncesine kıyasla harekete geçmiş olmasına rağmen yine de iyileşmenin yavaş olduğu belirtildi.

Raporda gelişmekte olan ekonomilerde politika gereksinimlerinin farklılık gösterebileceği vurgulandı ve ''Orta vadeli mali hedefler bazı ülkelerde daha iddialı olmalı. Örneğin Rusya'nın petrol dışı açığını azaltması, Türkiye'nin dışsal ayarlamalarını desteklemesi için...'' ifadeleri kullanıldı.

Raporda küresel ekonomik beklentilere ilişkin olarak, ''Mali tamponlar zaman içerisinde yeniden kurulmalı. Yükselen ekonomilerin genellikle gelişmiş ülkelere göre daha düşük kamu borcu varken, bu ekonomilerin büyük çoğunluğunda sağlıklı borç dinamiği, geniş ölçüde faiz dışı bütçe açıklarına karşın borç oranlarının sabit kalmasına izin veren negatif faiz artış farklılıklarına bağlı. Bu nedenle mali pozisyonlar aşağı yönlü'' denildi.

Raporda, Euro Bölgesi'nin ekonomik bir birliğe doğru ilerlemesi tavsiyesinde bulunulurken, Avrupa Birliği'nin bu yıl yüzde 0,2, gelecek yıl ise yüzde 1,4 oranında büyüme kaydedeceği, Euro Bölgesi'nin bu yıl 0,2 oranında daralacağı, 2014 yılında ise yüzde 1,0 oranında büyüyeceği öngörülerine yer verildi.

IMF'nin raporunda, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın (İngiltere) da büyüme hızını 2014'te bu yıla oranla artıracağı tahmininde bulunuldu. Raporda, Fransa'nın bu yıl yüzde 0,3, 2014'te yüzde 0,9, Almanya'nın bu yıl yüzde 0,6, 2014'te yüzde 1,4, Birleşik Krallık'ın bu yıl yüzde 1, 2014'te yüzde 1,9 büyümesi öngörüleri aktarıldı. IMF'nin projeksiyonlarına göre, Çin 2013'te yüzde 8,2, 2014'te yüzde 8,5 oranında, Rusya 2013'te yüzde 3,7, 2014'te 3,8, ABD 2013'te yüzde 2,0, 2014'te yüzde 3,0 oranında büyüyecek.

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