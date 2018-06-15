IMF: Trump'ın gümrük vergisi yaptırımları küresel ticareti tehlikeye atıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Christine Lagarde, ABD Başkanı Doald Trump’ın, çeşitli ürünlerin ithalatına getirdiği gümrük vergisi uygulamasının küresel ticaret sistmini tehlikeye attığı konusunda uyardı.

Lagarde, Trump’ın gümrük vergisi uygulamasının diğer ülkelerin söz konusu yaptırımlara karşılık verme ihtiyacı doğurarak, ABD ekonomisini tehlikeye attığını belirterek, “Makroekonomik etkileri hafife almayalım” dedi.

IMF, ABD’nin ekonomik büyümesine Trump yönetiminden daha karamsar yaklaşırken, Kanada gibi önemli ticaret ortaklarının yaptırımlara karşılık vermesi durumunda ABD’nin durumdan kötü etkileneceği uyarısında bulundu.

