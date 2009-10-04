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IMF toplantısı görevlisinde domuz gribi çıktı

04 Ekim 2009 23:47

Sağlık Bakanlığı, Atatürk Havalimanı'nda IMF toplantısı için gelen heyetleri karşılamakla görevli bir kişide, pandemik H1N1 2009 virüsü tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviriliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Atatürk Havalimanı'nda IMF toplantısı için gelen heyetleri karşılamakla görevli bir kişi, ateş, burun akıntısı ve öksürük şikayetleriyle Şişli Etfal Hastanesine başvurmuş, alınan numunesinde İstanbul'daki ulusal influenza merkezimiz olan İstanbul Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarı tarafından pandemik H1N1 2009 virüsü tespit edilmiştir. Şahsın genel durumu iyi olup tedavisine başlanmış ve evinde izole edilerek takibe alınmıştır. Temaslılarına ulaşılıp koruyucu dozda ilaç tedavilerine başlanmıştır.''

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