IMF: Toparlanma 2010'un ilk yarısında

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, küresel ekonomide toparlanmanın 2010 yılının ilk yarısında olmasını beklediklerini söyledi.



Strauss-Kahn, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, ekonomide düzelmenin başlayabilmesinden önce bankaların bilançolarının temizlenmesi gerektiğini belirterek, "ekonomide toparlanmanın 2010 yılının ilk yarasında olmasını bekliyoruz, ancak hala aşağı yönlü riskler sürüyor" dedi.



Bankacılık sektörünün öncelikli kaygı olmayı sürdürdüğünü ve ülkelerin büyük ekonomiyi teşvik paketlerinin, bankaların batık varlıkları temizleninceye kadar çok az önemi olacağına işaret eden Strauss-Kahn, "IMF'de, bankaların bilançolarının temizlenmesi için hala yapılacak çok şey olduğuna inanıyoruz. Bu temizlik tamamlanıncaya kadar hiçbir zaman düzelemezsiniz. İstediğiniz kadar teşvik paketine sahip olabilirsiniz" diye konuştu.



IMF'nin Avrupa'nın doğusundaki bazı ülkeleri fazla borçlandırdığını kabul eden ve "olmaması gereken bir hata yaptıklarını" ifade eden Strauss-Kahn, "bu hatanın ortalama gayri safi milli hasılanın yüzde 1'ine denk geldiğini ve bu rakamın önemsenmeyecek kadar küçük olmadığını" kaydetti.



Strauss-Kahn, hatanın düzeltildiğini, görünüşe göre bunun pazarlara yansımadığını söyledi.



IMF, bu ay başında, onlarca ülkenin borçlandırılmasında uzmanların hesap hatası yaptığına ilişkin geçen ay yayımlanan verileri kabul etmemişti.

