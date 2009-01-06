IMF temaslarına 8 Ocak’ta başlıyor

Yeni şef Van Elkan

Türkiye’ye bakan IMF uzmanları yükseldi

8 Ocak 2009 tarihinden itibaren Ankara’da resmi temaslarına başlayacak olan Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, Ankara’daki temasları çerçevesinde, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve diğer ekonomi yetkilileriyle görüşmeler yapacak.Hazine, Maliye, Merkez Bankası, DPT, BDDK gibi kurumlarda çalışma yürütecek olan IMF heyetinin, daha sonra İstanbul’a geçmesi bekleniyor.IMF heyetinin, İstanbul’da da, bankacılık ve reel sektör temsilcileriyle görüşerek özel sektörün finansman ihtiyacı konusunda bilgi alması bekleniyor. Ocak ayı sonuna kadar Türkiye’de kalması beklenen IMF heyeti ile görüşmeler Şubat ayında da sürecek.IMF ile yeni anlaşmanın ise finansman ihtiyacının da belirlenmesiyle, İcra Direktörleri Kurulu tarafından en geç Mart ayında onaylanması bekleniyor.Lorenzo Giorgianni’nin yerine atanan yeni Türkiye masası şefi Rachel van Elkan, Türkiye’nin, Fon ile yeni programına ilişkin müzakerelerini yürütecek.Avrupa Birliği (AB) ve AB’ye yeni giren ülkeler konusunda çok sayıda araştırması bulunan Elkan’ın, Türkiye’nin AB sürecindeki ekonomik yapılanmasında da etkin rol oynayabileceği belirtiliyor.IMF’nin kıdemli ekonomistlerinden olan Rachel Van Elkan, Avrupa Birliğine geçiş ve uyum sürecinin yanı sıra bankacılık ile ekonomik büyüme konusundaki uzmanlığıyla da tanınıyor.Elkan, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliğine geçiş dönemlerinde de etkin olarak rol almıştı. Avustralya asıllı Rachel van Elkan, iktisat ekolünde önemli bir yeri olan Chicago Üniversitesi mezunu.Rachel van Elkan’ın, eski Türkiye masası şefleri Carlo Cottarelli ile Rıza Moghadam ile de sürdürülebilir ekonomik büyüme konusunda ortak çalışmaları bulunuyor.Öte yandan, daha önce Türkiye Masası Şefliği yapmış olan IMF uzmanlarının hemen hepsi, şimdi Fon’da etkin görevlerde bulunuyorlar.Türkiye’de, ekonomik kriz dönemlerinde görevli olan Carlo Cottarelli, kurumun en etkin birimlerinden olan Mali İşler Bölümü başkanlığına getirilirken, Rıza Moghadam ve Odd Per Brekk de kurumun en etkili bölümlerinde görev yapıyorlar.