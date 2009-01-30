IMF şubat ayında tekrar Türkiye'de

İlk açıklamada iyimserdi

Kabul edilemez iki yeni madde

IMF’nin kendi kararı

Borcumuz sorun değil

Lipsky. Müzakerelerde ilerleme sağlanıyor

Heyet Şubat ayında gelecek

Uluslararası Para Fonu’yla 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen görüşmelerde önemli bir noktaya gelindi ancak IMF’nin son anda ortaya attığı yeni maddeler rahatsızlık yarattı.Başbakan Tayyip Erdoğan önceki akşam IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky ile görüşmesinin ardından dün iki saat içinde birbirinden farklı iki açıklama yaptı. İlk açıklamasında, çözüme yönelik bir yaklaşım olduğunu gördüğünü ve kısa zamanda sonuç alınmasını "temenni ettiğini" söyleyen Başbakan, ikinci açıklamasında ise IMF'nin iki yeni madde öne sürdüğünü ve bunların kabullenilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.Davos’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Tayyip Erdoğan, IMF ile ilgili olarak yoğun çalışma yapıldığını, nerdeyse bitme noktasında yeni maddeler gelince rahatsız olduklarını belirtti. Erdoğan, “IMF’nin istediği şekilde halletmemiz mümkün değil” dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan, IMF’nin görüşmelerde ortaya attığı iki yeni maddeyi inceleyeceklerini kaydetti.IMF’nin isteği ile görüşmelere 10 gün ara verdiklerini kaydeden Erdoğan, “IMF ile rakamlar kolay iş, o noktada bir sıkıntı beklemiyorum. IMF ile 2009’da anlaşma umuyorum, ancak anlaşma olmazsa dünyanın sonu değil. Kaynak dağıtımını Hazine belirleyecek” diye konuştu.İki saat süren görüşmenin ardından Lipsky ise, "Çok kapsamlı bir görüşme yaptık, görüşmelere 10 gün ara verdik" diye konuştu. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ise Erdoğan ve Lipsky görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade etti.Başbakan dün sabah Davos'ta gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularını yanıtladı. İlk soru-yanıt seansında Erdoğan oldukça iyimser göründü. Erdoğan, Lipsky ile gerçekleştirdiği görüşmenin "çok çok faydalı olduğunu" belirterek "Öyle olumsuz bir neticenin olmadığını gördüm ve çözüme yönelik bir yaklaşımın olduğunu gördüm. Temenni ediyorum ki kısa zamanda neticeye ulaşalım" dedi.Lipsky'nin açıklamalarını anımsatan gazetecilerin, "Bir sorun mu, sıkıntı mı var" soruları üzerine Erdoğan, "Başka ne dedi size" diye sordu. Gazetecilerin, "Sizin detayları açıklayabileceğinizi söyledi" sözleri üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:"Ben şimdi Lipsky'den başka bir şey söyleyebilir miyim? Kapsamlı görüşmelerimiz akşam nasıl devam ettiyse, bundan sonraki süreçte de devam edecek. Şu anda akşamki görüşmelerimizin çerçevesi içinde kendisi de arkadaşlarıyla IMF Başkanı görüşecekler. İrtibat halinde olacağız. Ben akşamki görüşmenin çok çok faydalı olduğuna inanıyorum ve öyle olumsuz bir neticenin olmadığını gördüm ve çözüme yönelik bir yaklaşımın olduğunu gördüm. Temenni ediyorum ki kısa zamanda neticeye ulaşalım."Bu açıklamaların ardından herkes IMF ile anlaşmanın çok yakın olduğu konusunda umutlandı ancak bu durum ancak iki saat sürdü. Bu arada hiçbir IMF temsilcisiyle bir araya gelmeyen Erdoğan, tekrar kameralar karşısına çıktığında bu kez tavrı oldukça olumsuzdu. Erdoğan IMF ile görüşmeler tam bitme noktasına gelmişken yeni bazı maddeler ortaya atıldığını ileri sürdü. Bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:"Yoğun çalışma içinde belli maddeler var. Bu maddeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bunların bazılarında anlaştılar, bazılarında anlaşamadılar. Zaman içinde bunlar eksildi, eksildi şimdi artık neredeyse bitme noktasına gelmişken, yeni bazı maddeler gelince bu doğrusu bizi rahatsız etti. 'Bu uygun değil' dedik. 'Dolayısıyla hele hele iki madde var ki bunu kabullenmemiz hiç mümkün değil' dedik. Bunu kabul edemeyiz. Çünkü IMF, bizimle yaptığı bu tür görüşmelerde eğer Türkiye'yi başka ülkelerle kıyaslayarak bunu yaparsa. Bu, ülkelerin şartlarına göre değişir."Erdoğan, 10 gün sonra IMF ile bir anlaşmanın söz konusu olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, “Onlar bu arada çalışmayı yapacaklar. Ondan sonra dönüp çalışmalar bırakıldığı yerden devam edecek” dedi. Erdoğan, 10 günden önce anlaşma olup olmayacağının IMF’nin kendi kararı olduğunu söyledi.“Tıkanan noktalar neler?” sorusuna Erdoğan, “Daha önce belirlenenler vardı. Daha sonra gelişmeler oldu. O gelişmeler üzerinde durduk dün akşam. Şu anda aramızda kalması gereken bir konuyu açıklamam doğru olmaz” yanıtını verdi.Başbakan Erdoğan, “Türkiye’nin borcunun mahsuplaşılması, ondan sonra yeni bir kredi sağlanması mı gündemde?” sorusu üzerine ise “Hayır, hiç öyle bir sorun yok. Öyle bir sorunu zaten biz rahat aşarız. Bizim zaten mevcut borcumuz 8.7 milyar dolar. Bu bizim için problem değil” diye konuştu.IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky, Türkiye ile yeni stand-by anlaşması konusundaki müzakerelerde ilerleme sağlandığını ancak birkaç gün içinde sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda görüş belirtmenin mümkün olmadığını belirtti.Davos’ta gazetecilerle konuşan Lipsky, “Geniş görüşmeler yürütüyoruz, ilerleme sağlanıyor. Bir zaman vermek mümkün değil, görüşmeler verimli” dedi. Lipsky, “Biz ilerleme kaydediyoruz. Eminim olumlu bir sonuca varacağız” diye konuşmuştu.IMF’den akşam saatlerinde bir açıklama daha geldi. IMF Sözcüsü David Hawley, IMF’den bir heyetin Şubat ayında Türkiye’ye giderek yeni anlaşma için kalan alanları sonuçlandıracağını söyledi.Hawley, “Görüşmeler sürüyor. IMF heyeti gelecek ay yine gidecek ve görüşmelerde kalan alanları sonuçlandıracak. Bu alanlar orta vadeli mali reform konusuyla ilgili” dedi.