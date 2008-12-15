IMF stand-by için geliyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin Ocak ayı başında Türkiye'ye geleceği bildirildi.



Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile IMF arasında bir program yapılmasına ilişkin teknik çalışmalarda önemli ilerlemeler sağlandı.



Bu gelişmeler çerçevesinde, IMF ile yapılacak program kapsamındaki politikalar, yapısal düzenlemeler ve programın içeriğine ilişkin diğer hususlarda görüşmelerde bulunmak üzere bir IMF heyeti Türkiye'ye davet edildi. Heyet, Ocak ayı başında Türkiye'yi ziyaret edecek.



IMF ile 19 stand-by



IMF ile yapılacak anlaşmada, kısa süreli bir standart stand-by seçeneğinin ağırlık kazandığı belirtildi.

Yyeni anlaşmanın 1,5-2 yıl çerçevesinde olacağı ve 3 yıl gibi uzun süreli bir anlaşmanın tercih edilmediği belirtiliyor. IMF heyeti ile Ocak ayında yapılacak görüşmelerin de kısa sürede tamamlanarak, yeni anlaşmanın hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye, bundan önce IMF ile 19 stand-by anlaşması gerçekleştirmişti



