-IMF: ''SEÇİMLER RİSK DEĞİL'' İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Mark Lewis, seçimlerin Türkiye ekonomisi için bir risk olmadığını belirterek, bütçenin yapısına işaret etti. Lewis, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral ile TUSKON'un İstanbul'daki Genel Merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu, bunda özel sektörün önemli rolü bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin şu anda küresel ekonominin zorluklarıyla mücadele konusunda iyi bir konumda olduğunu ifade eden Lewis, global krize çok başarılı bir şekilde cevap verdiğini kaydetti. Bunun arkasında Türkiye'de gerçekleştirilen reformların ve doğru uygulanan politikaların yer aldığını belirten Lewis, ''Türkiye'nin krizden bu kadar çabuk çıkması gerçekten etkileyici. Türkiye ekonomik olarak güçlü bir konumda'' dedi. Lewis, bir gazetecinin, Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda IMF ile yeni bir anlaşma yapmamasını hatırlatması üzerine, ''Bugünden geriye baktığımızda o zaman alınan kararın bugün doğrulanmış olduğunu söyleyebilirim'' değerlendirmesinde bulundu. Tunus ve Mısır'da yaşanan olayların sermaye hareketlerine ve Türkiye'ye olan etkisine yönelik bir soru üzerine de Lewis, Türkiye'nin farklı bir konumda bulunduğunun altını çizerek, ''Hatta bu durum önümüzdeki dönemde Türkiye'ye daha fazla yatırımcı çekebilir. Alternatif pazarlara gidemeyen yatırımcı Türkiye'ye gelebilir'' dedi. Türkiye'nin kredi notu ve kredi derecelendirme kuruluşlarının tutumuna ilişkin bir soruya da Lewis, şöyle yanıtladı: ''Kredi derelendirme kuruluşlarının davranışlarını açıklayabilmek çok kolay değil. Bu kuruluşlar kendi prosedürlerini ve sistemlerini takip ediyorlar. Kişisel düşüncem Türkiye'nin yakın zamanda kredi notunun yükseltileceği yönünde.'' Lewis, cari açığın finansman kalitesi konusunda yorumların hatırlatılması üzerine de, ''Cari açık kısa vadede tehdit değil ancak Türkiye'nin bunu zaman içinde azaltmaya yönelik tedbirler geliştirmesi gerekir'' yorumunda bulundu. Türkiye için önümüzdeki dönemde en büyük riskin içeriden değil dış dünyadaki ekonomik gelişmelerden kaynaklanabileceğini dile getiren Lewis, bu durumun sadece 2011 yılı için de geçerli olmadığının altını çizdi. Lewis, ''Seçimlerin bir risk olduğunu düşünmüyorum. Bütçe bugün güçlü durumda'' dedi