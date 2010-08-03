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Ekonomi

IMF Rusya raporunu yayınladı

IMF Rusya ekonomisine ilişkin son yıllık gözden geçirme raporunu yayınladı.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Rusya'dan kamu maliyesinin kontrol altına alınması için faiz oranlarında artırım yapmayı düşünmesini ve teşvik önlemlerini geri çekmeye başlamasını istedi.


IMF Rusya ekonomisine ilişkin son yıllık gözden geçirme raporunda merkez bankasının bir sonraki toplantısında politika sıkılaştırma döngüsünü başlatma yönünde karar alması gerektiğine dikkat çekti.


Rusya Merkez Bankası geçen haftaki toplantısında kredilerdeki durgunluğu canlandırmak amacıyla yapılan son 14 indirimin ardından gösterge faizi değiştirmeyerek aynı seviyede tutma kararı almıştı.

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