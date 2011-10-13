-IMF Rumlar'ı uyardı LEFKOŞA (A.A) - 13.10.2011 - Kıbrıs Rum kesimi ekonomisi inceleyen ve ekonominin zor şartlar altında olduğu tespitini yapan IMF, ''tedbir alınmaması halinde durumun daha kötü olacağı'' uyarısında bulundu. Kıbrıs Rum kesimine 27 Eylül'de giden IMF heyeti, Rum ekonomisiyle ilgili rapor taslağını dün açıkladı. Rum basınına göre, IMF heyeti, ''Rum ekonomisinin 2012'de daralma eğiliminde olduğu, bu yıl bütçe açığının artacağı ve uluslararası sermaye piyasasına ulaşımı olmadığından Rum bankacılık sisteminin yüksek risk altında olduğunu'' tespit etti. IMF heyeti üyelerinden Wes McGrew, ''Alınması gereken bütçe tedbirlerinde indirim yapılması olanağı yok'' dedi. Jan De Vrijer de, Rum yönetiminin ilk ekonomik tedbir paketinin mali sorunların karşılanmasına yeterli olmadığını, ilave tedbirler uygulanmasının şart olduğunu kaydetti. IMF heyetindekiler, ''aksi halde, rehavete düşülürse daha sonraki aşamada şartlar çok daha kötü olacağına ve çok katı tasarruf tedbirlerinin tek yol olacağına'' vurgu yaptı. Rum ekonomisinde zorlukların aşılması açısından 2012'yi belirleyici olarak niteleyen IMF teknokratları, Rum ekonomisinin perspektiflerinden ve geleceğinden çok endişeli göründüler. Teknokratlara göre, 2012, Rum ekonomisi açısından çok daha ''gri'' görünüyor. Bu yıl için sıfır kalkınma hızı gören teknokratlar 2012'de ise yüzde -1 olumsuz kalkınma öngörüyor.