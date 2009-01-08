IMF resmi temaslara başladı

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Masası Şefi Rachel van Elkan başkanlığındaki IMF heyetini makamında kabul etti. Şimşek, Türkiye Masası Şefi Rachel van Elkan başkanlığındaki Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile programın genel çerçevesini görüştü.



Türkiye'deki resmi temaslarına, Devlet Bakanı Şimşek'i makamında nezaket ziyaretiyle başlayan IMF heyeti, görüşmede, ekonomik programın genel çerçevesini de ele aldı.



Rachel van Elkan başkanlığındaki IMF heyeti, Şimşek ile görüşmesinin ardından, Türkiye'deki temasları çerçevesi, diğer ekonomi kurumlarının yetkilileriyle de bir araya gelecek.



Bakan Şimşek'in Hazine'deki makamında gerçekleşen görüşmeye, IMF Türkiye Masası Şefi Rachel van Elkan, IMF Türkiye Temsilcisi Hüseyin Samei ile Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakçı katıldı.



Maliye, Merkez Bankası, DPT, BDDK gibi kurumlarda çalışmalar yürütecek olan IMF heyetinin, daha sonra İstanbul'a geçmesi bekleniyor.



IMF heyetinin, İstanbul'da da, bankacılık ve reel sektör temsilcileriyle görüşerek özel sektörün finansman ihtiyacı konusunda bilgi alması bekleniyor.



Ocak ayı sonuna kadar Türkiye'de kalması beklenen IMF heyeti ile görüşmeler şubat ayında da sürecek.



IMF ile yeni anlaşmanın ise finansman ihtiyacının da belirlenmesiyle, İcra Direktörleri Kurulu tarafından en geç mart ayında onaylanması bekleniyor.



Elkan büyüme uzmanı



IMF'nin kıdemli ekonomistlerinden olan Rachel Van Elkan, Avrupa Birliğine geçiş ve uyum sürecinin yanı sıra bankacılık ile ekonomik büyüme konusundaki uzmanlığıyla da tanınıyor.



Elkan, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne geçiş dönemlerinde de etkin olarak rol almıştı. Avustralya asıllı Rachel van Elkan, iktisat ekolünde önemli bir yeri olan Chicago Üniversitesi mezunu.



Rachel van Elkan'ın, eski Türkiye masası şefleri Carlo Cottarelli ile Rıza Moghadam ile de sürdürülebilir ekonomik büyüme konusunda ortak çalışmaları bulunuyor.



Türkiye'ye bakan IMF uzmanları yükseldi



Öte yandan, daha önce Türkiye Masası Şefliği yapmış olan IMF uzmanlarının hemen hepsi, şimdi fonda etkin görevlerde bulunuyor.



Türkiye'de, ekonomik kriz dönemlerinde görevli olan Carlo Cottarelli, kurumun en etkin birimlerinden olan Mali İşler Bölümü başkanlığına getirilirken, Rıza Moghadam ve Odd Per Brekk de kurumun en etkili bölümlerinde görev yapıyor.



