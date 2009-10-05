IMF protestocuları bugün de Taksim'de

İstanbul Beyoğlu'nda bir apartmanın terasına IMF karşıtı pankart asan 2 kişi gözaltına alındı. Çevre örgütü Greenpeace de Taksim'deydi.

İstiklal Caddesi'ndeki Taksim Palas apartmanının teras katına asılan pankart polis ekiplerince indirilerek, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar Beyoğlu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Greenpeace'den de protesto

Beyoğlu'nda Greenpeace üyesi bir grup, IMF'nin iklim değişikliğini daha da kötüye götürdüğünü öne sürerek, IMF toplantılarını protesto gösterisi yaptı. Galatasaray Lisesi önünde toplanan ve "İklim değişikliği beklemez" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar açan grup adına açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Uygar Özesmi, "Dünya Bankası iklim değişikliğinin bedelini savunmasızlara ödetecek" dedi.

Dünya Bankası'nın 20 yılı aşkın süredir kalkınmakta olan ülkelere yenilenebilir enerji için harekete çağırdığını belirten Özesmi, ancak yapılan incelemelerde iklim dostu yenilenebilir enerji yatırımlarının üç katı kadar, iklim düşmanı fosil enerji yatırımları yapıldığını iddia etti.

Özesmi, "Banka'nın fosil enerji kaynaklarına yapacağı yeni yatırımları bir an önce durdurmasını ve gelişmekte olan ülkeler adına sorumluluk alıp iklim değişikliğini, yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarıyla yavaşlatmak üzere ekonomik fırsatlar sağlamasını talep ediyoruz" dedi.

Eskişehir'de de protesto vardı

Eskişehir'de de bazı partilerin üyelerinden oluşan bir grup, IMF ve Dünya Bankası'nı protesto etti.

Ellerindeki döviz ve pankartlarla Taşbaşı Çarşısı'ndan Merkez Bankası önüne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi Eskişehir İl Başkanı Oktay Yolsever, IMF ve Dünya Bankası'nın akla, acı reçeteleri ve halkın ödeyeceği ağır faturaları getirdiğini söyledi.

Küresel ekonomik krizin etkilerini sürdüğünü ve faturasının halka çıkarıldığını iddia eden Yolsever, "Krizin devam ettiği faturalarının halka ödetildiği bir dönemde IMF önderliğinde yapılacak toplantı, emperyalist temelleri korumaya yöneliktir. Bu buluşmaya ev sahipliği yapan hükümet, IMF ve uluslararası sermayeye sadakatini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Açıklamanın ardından sloganlar atan grup, olaysız dağıldı.