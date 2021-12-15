IMF: Politika yapıcılar yüksek borç ve artan enflasyon karşısında doğru dengeyi sağlamalı

"Küresel borç 2020'de GSYH'nin yüzde 256'sına yükseldi"

Küresel borcun 2020'de GSYH'nin yüzde 256'sına yükseldiği belirtilen yazıda, küresel kamu borcunun GSYH'nin yüzde 99'u gibi rekor bir seviyeye sıçradığı aktarıldı.

Yazıda, mali olmayan şirketlerden ve hane halklarından gelen özel borçların da yeni zirvelere ulaştığı kaydedildi.

Borç artışlarının özellikle gelişmiş ekonomilerde dikkat çektiğine işaret edilen yazıda, bu ülkelerde 2007'de yüzde 70 olan kamu borcunun GSYH'ye oranının 2020'de yüzde 124'e çıktığı bildirildi.

Yazıda, kamu borcunun halihazırda toplam küresel borcun neredeyse yüzde 40'ını oluşturduğu, bunun 1960'ların ortalarından bu yana en yüksek pay olduğu belirtildi.

Borç dalgalanmasının özellikle finansman koşulları sıkılaştıkça kırılganlıkları artırdığına işaret edilen yazıda, yüksek borç seviyelerinin çoğu durumda hükümetlerin toparlanmayı destekleme kabiliyetini ve özel sektörün orta vadede yatırım yapma kapasitesini kısıtladığı aktarıldı.